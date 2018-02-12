تقارير تكشف عن مفاجأة "آيفون" في 2018

وستطلق على الهاتف الجديد اسم "آيفون X بلس"، ما يعني أنه سيكون بحجم شاشة لمسية أكبر.
وأوضحت أن الشاشة الجديدة، وفقا للتسريبات، ستكون بقياس 5.8 بوصة، ما يجعلها أكثر وضوحا ونقاء عند عرض مقاطع الفيديو عن النسخة السابقة.
GIVEAWAY!!— RiichyyyT (@ATWRiichyyyT) February 8, 2018
I’m giving away my iPhone 8 Plus (6 months old) I recently received my new iPhone X
To enter all you have to do is follow me and @_AllThingsWWE_, like, RT and @ a friend to spread the message!
Winner Announced March 5th #giveaways #iPhone #RAW #SDLive #WWE pic.twitter.com/sXEjUlbF1c
وقالت إن تقارير متضاربة، تشير إلى احتمالية إعادة "أبل" لمستشعر "بصمة الأصبع" إلى نسخة "آيفون X بلس" الجديدة، بجانب تقنية ومتشعرات "Face ID" للتعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد.
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