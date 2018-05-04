الصحة العالمية توصي بالحد من الدهون المشبعة والمتحولة لخفض الإصابة بأمراض القلب

وتهدف مسودة توصيات المنظمة، وهي الأولى منذ عام 2002، إلى الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية وعلى رأسها أمراض القلب، التي يعتقد أنها مسؤولة عن 72% من عدد الوفيات السنوية في العالم، والتي تبلغ نحو 54.7 مليون حالة وفاة، كثير منها قبل سن السبعين، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

© Photo / CC الأطباء يكشفون تأثير المكسرات على القلب

وقال ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﺑﺮاﻧﻜﺎ، ﻣدير إدارة اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ في منظمة الصحة العالمية: "تعد الأنظمة الغذائية التي تتضمن أحماضا دهنية مشبعة ومتحولة مصدر قلق خاص لأن تناولها بمعدلات كبيرة مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأضاف أن التوصيات بنيت على أدلة علمية تم التوصل إليها بعد دراسة استمرت 15 عاما.

وتوجد الدهون المشبعة في أطعمة من مصادر حيوانية مثل الزبدة وحليب الأبقار واللحم والسلمون وصفار البيض، وأيضا في بعض المنتجات المستخلصة من نباتات، مثل الشيكولاته وزبدة الكاكاو وجوز الهند وزيت النخيل.

أما الدهون المتحولة فموجودة بشكل طبيعي في اللحوم ومنتجات الألبان، لكن مصدرها الرئيس صناعي وتوجد في الأطعمة المخبوزة والمقلية، مثل البطاطا (البطاطس)، والدوناتس، والمقرمشات، والزيوت المهدرجة جزئيا، والدهون التي تستخدمها عادة المطاعم والباعة الجائلون.

وقالت المنظمة إن إجمالي الدهون التي يتم استهلاكها يجب ألا يتعدى 30% من إجمالي الطاقة التي يحصل عليها الفرد، لتجنب اكتساب وزن زائد غير صحي.