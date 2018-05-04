تسجيل
20:04 04 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    مشاكل في القلب

    الصحة العالمية توصي بالحد من الدهون المشبعة والمتحولة لخفض الإصابة بأمراض القلب

    © Fotolia / Bits and Splits
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة 4 مايو/ أيار، إن على البالغين والأطفال ألا يتناولوا أكثر من 10% من السعرات الحرارية اليومية في شكل دهون مشبعة، مثل الموجودة في اللحم والزبدة، و1% من الدهون المتحولة، وذلك للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

    وتهدف مسودة توصيات المنظمة، وهي الأولى منذ عام 2002، إلى الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية وعلى رأسها أمراض القلب، التي يعتقد أنها مسؤولة عن 72% من عدد الوفيات السنوية في العالم، والتي تبلغ نحو 54.7 مليون حالة وفاة، كثير منها قبل سن السبعين، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

    مكسرات
    © Photo / CC
    الأطباء يكشفون تأثير المكسرات على القلب
    وقال ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﺑﺮاﻧﻜﺎ، ﻣدير إدارة اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ في منظمة الصحة العالمية: "تعد الأنظمة الغذائية التي تتضمن أحماضا دهنية مشبعة ومتحولة مصدر قلق خاص لأن تناولها بمعدلات كبيرة مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

    وأضاف أن التوصيات بنيت على أدلة علمية تم التوصل إليها بعد دراسة استمرت 15 عاما.

    وتوجد الدهون المشبعة في أطعمة من مصادر حيوانية مثل الزبدة وحليب الأبقار واللحم والسلمون وصفار البيض، وأيضا في بعض المنتجات المستخلصة من نباتات، مثل الشيكولاته وزبدة الكاكاو وجوز الهند وزيت النخيل.

    أما الدهون المتحولة فموجودة بشكل طبيعي في اللحوم ومنتجات الألبان، لكن مصدرها الرئيس صناعي وتوجد في الأطعمة المخبوزة والمقلية، مثل البطاطا (البطاطس)، والدوناتس، والمقرمشات، والزيوت المهدرجة جزئيا، والدهون التي تستخدمها عادة المطاعم والباعة الجائلون.

    وقالت المنظمة إن إجمالي الدهون التي يتم استهلاكها يجب ألا يتعدى 30% من إجمالي الطاقة التي يحصل عليها الفرد، لتجنب اكتساب وزن زائد غير صحي.


    انظر أيضا:

    اكتشاف جديد يمنع أمراض القلب وينقي الدم من الكولسترول
    العلماء يخبرون كيفية الحد من أمراض القلب والأوعية الدموية
    عقار من الشوكولاتة يقي من أمراض القلب
    دواء لعلاج أمراض القلب يفجر فضيحة مدوية في عالم الرياضة
    الكلمات الدلالية:
    الأزمة القلبية, أمراض القلب, القلب, منظمة الصحة العالمية, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركون في فعالية في كافة أنحاء روسيا شريط القديس جاورجيوس في مجمع النصب التذكاري لأحمد قديروف في غروزني، الشيشان
    من مهرجان "بيكيني" في أعالي الجبال الباردة إلى مظاهرات عيد العمال "الساخنة"- صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ثمن السكوت
    ما هو ثمن سكوت جنود السلام الأمميين
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك