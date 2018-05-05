"ناسا" تطلق أول مركبة فضاء للتنقيب في أعماق المريخ (فيديو)

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم السبت 5 مايو/أيار، عن إطلاق أول مركبة فضاء للتنقيب في أعماق كوكب المريخ.

وأشارت الوكالة الأمريكية في بيان نشرته وكالة "فرانس برس" إلى أن المركبة الجيولوجية الروبوتية "إنسايت" انطلقت في رحلتها إلى الكوكب الأحمر، لاكتشاف المزيد من المعلومات عن المريخ.

وسيتم تزويد المركبة الجيولوجية بمطرقة وجهاز مراقبة زلازل، لتتمكن من الحصول على قطع من كوكب المريخ وإعادتها كاملة إلى كوكب الأرض.

وانطلقت المركبة "إنسايت" من كاليفورنيا بدلا من الانطلاق من قاعدة كيف كانافيرال في فلوريدا، لتكن تلك هي المهمة الفضائية الأولى التي تنطلق من الساحل الغربي.

ستسغرق المركبة، التي يزيد طولها عن 5 أمتار، أكثر من 6 أشهر للوصول إلى المريخ، والبدء في عمليات التنقيب الجيولوجية غير المسبوقة، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مليار دولار، في مهمة مشترك فيها علماء من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى.

وقال كبير العلماء في ناسا، جيم غرين: "ستتركز المهمة على التحقيق عما بداخل كوكب المريخ، ليعطينا فكرة عن حجم اللعب والشكل والقشرة، ومقارنتها بالأرض، لفهم أصل نظامنا الشمسي".