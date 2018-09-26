مشكلة خطيرة... نقطة تميز "آبل" الأقوى تنهار في هاتفي "آيفون إكس إس" و"آيفون إكس إس ماكس"

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن ظهور ما وصفته بثاني مشكلة خطيرة في هاتفي شركة "أبل" الأمريكية الأحدث "آيفون XS"، و"آيفون XS Max".

وأوضحت شبكة "زد نت" التقنية المتخصصة أن عدد من أصحاب هاتفي "آيفون XS"، و"آيفون XS Max" واجهوا مشكلة متعلقة بضعف استقبال إشارات الإنترنت اللاسلكي "WiFi"، وشبكات الجيل الرابع "LTE".

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez "الخط الأخضر"... أول عيب تقني خطير يظهر على هاتف "آيفون Xs Max"

وأشارت الشبكة التقنية إلى أن تلك كانت نقطة تفوق "أبل" وهواتف " آيفون " على مر العصور، وهي تمتعها بالإشارات الأقوى فيما يتعلق بالإنترنت والاتصالات.

وتقدم عدد من المستخدمين بشكاوى رسمية عبر منتديات أبل الرسمية، حول ضعف إشارات الإنترنت والاتصالات في هاتفي "آيفون XS"، و"آيفون XS Max"، مقارنة بما كانوا يتمتعون به في النسخ السابقة من هاتف "آيفون".

ولم تعترف "أبل" حتى الآن بتلك المشكلة، لكنها ردت بقولها إنها ستبحث تلك المشكلة، وفي حال تأكدها ستطرح تحديثا لنظام تشغيل "آي أو إس 12" لحلها بأسرع وقت.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد تحدثت في وقت سابق عن ظهور أول عيب تقني في هاتف "آيفون XS Max".

iPhone XS and XS Max buyers are complaining that their new devices have bad WiFi and cell signalhttps://t.co/fn185fZqMw pic.twitter.com/genD3wXt0j — #Yetunde Onanuga (@beutyful_mekup2) September 25, 2018

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وكشف التقرير أن أحد أوائل الأشخاص الذي قاموا بشراء هاتف "آيفون Xs Max"، اكتشفوا وجود عيب تقني خطير في شاشة الهاتف، تتعلق بوجود "خط أخضر" داخل الشاشة، لا يمكن محوه أو مسحه عند تشغيل الهاتف.

وذهب الشخص إلى متجر "أبل" في محاولة لاستبدال هاتف "آيفون Xs Max"، والحصول على نسخة بديلة إلا أن أكثر من مستخدم آخر اكتشف ظهور ذك العيب، ما جعل شركة "أبل" تشير إلى أنها ستحقق في الأمر.