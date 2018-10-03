تعرف على تفاصيل وحش غوغل "الهجين"

كشفت تقارير صحفية عديدة عن التفاصيل الكاملة لما تم وصفه بـ"وحش" غوغل "الهجين".

وأشار موقع "9 تو 5" التقني المتخصص إلى أن غوغل ستكشف عن حاسب محمول "هجين" (يجمع) بين الحاسب المحمول (اللابتوب)، والحاسب اللوحي (تابلت).

© AP Photo / Virginia Mayo شاهد أوضح تسريبات لوحش "غوغل" والمهدد الحقيقي لـ"آيفون إكس إس" الجديد

ومن المتوقع أن تطلق " غوغل " على حاسبها الجديد اسم "غوغل بيكسل سليت".

وأشارت التقارير إلى أن "غوغل بيكسل سليت" سيكون أول حاسب محمول قابل للتحول إلى حاسب لوحي يعمل بنظام تشغيل "كروم أو إس"، كما أنه سيكون مدعوم بنظام تشغيل "ويندوز 10" أيضا، بالإضافة إلى عمله بنظام تشغيل "أندرويد باي" الجديد.

ومن المتوقع أن يتم دعم "غوغل بيكسل سليت" بلوحة مفاتيح جديدة ثورية تم تصنيعها في شركة "بريدج".

كما أن "غوغل بيكسل سليت" سيتم دعم بتطبيق للكاميرا "حصري" من الشركة الأمريكية، والذي سيجعل التقاط الصور به، ثوري بصورة كبيرة، والذي سيضيف تأثيرات مميزة حصرية.

أما بالنسبة للمعالج، فيتم دعمه بـ3 معالجات دفعة واحدة، أحدهما للنسخة اللوحية بسرعة 1.5 غيغاهرتز، والنسخة الكاملة بسرعة 4.2 غيغاهرتز، وآخر بسرعة 3.9 غيغاهرتز، كما سيتم تزويده أيضا بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 16 غيغابايت، بالإضافة إلى نموذج أقل بسعر أقل بسعة 8 غيغابايت.

كما أن قياس شاشة "غوغل بيكسل سليت" لم يتم تأكيد قياسها حتى الآن، لكن التقارير تشير إلى أن معدلها سيكون "غير مسبوق"، فمن المتوقع أن يصل إلى 3000×2000 بيكسل.