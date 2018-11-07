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    عميلة لـ أبل منبهرة في حفل إطلاق هواتف آيفون إكس إس وإكس إس ماكس وإكس آر

    كيف يمكنك تلقي المكالمات المهمة رغم تفعيلك وضعية "عدم الإزعاج" على هاتف "آيفون"

    © REUTERS / TATYANA MAKEYEVA
    علوم
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    يعتمد بعض مستخدمي هاتف "آيفون" على تفعيل وضعية "عدم الإزعاج" للتخلص من جميع التنبيهات والإشعارات والمكالمات في فترة محددة.

    لكن يمكن لذلك الأمر أن يسبب أزمات لعدد من مستخدمي "آيفون"، خاصة وأنهم يرغبون في استقبال مكالمة معينة يعتبرها مهمة، ولكنهم لا يرغبون في تلقي باقي الإشعارات أو التنبيهات أو المكالمات الأخرى.

    آيفون إكس، أسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Thomas Peter
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    ويقدم نظام تشغيل "آي أو إس 12" الجديد، تقنية جديدة، تمكن مستخدم "آيفون" أو "آيباد" من تخصيص وضعية "عدم الإزعاج" بحيث تسمح بتلقي مكالمة أو إشعار يعتبره الشخص مهمة بالنسبة له.

    كما يمكن أيضا لمستخدم "ىيفون" تحديد جدول زمني لوضع عدم الإزعاج، والسماح بتلقي إشعارات ما في توقيت ما، واستقبال مكالمات معينة في توقيت آخر.

    ويمكن تنفيذ ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية، التي عرضها موقع "ماك رامورز" التقني المتخصص المعني بأخبار "آبل":

    — انتقل إلى الإعدادات، ثم اختر وضع "عدم الإزعاج".

    — ثم مرر الشاشة إلى الأسفل، حتى تصل إلى خيار "السماح بالمكالمات من".

    — يمكنك عندها اختيار واحد من الخيارات المتاحة أمامك:

    * الجميع: وهذا سيسمح لك باستقبال جميع المكالمات من كل قائمة الاتصال الخاصة بك.

    * لا أحد: لن يسمح ذلك لك باستقبال أي مكالمة من أي شخص.

    * المفضلة: ستسمح لك باختيار استقبال المكالمات من جهات الاتصال "المفضلة" لديك.

    * مجموعات: يتيح لك استقبال المكالمات من مجموعة محددة من جهات الاتصال تختارها بنفسك.

    — كما يمكنك الضغط على خيار "التبديل" الموجود داخل خيار "المكالمات المتكررة"، بحيث يمكن أن تستقبل مكالمة من جهة اتصال ما، إذا ما اتصلت بك أكثر من مرة خلال 3 دقائق.

    — ثم اضغط بعدها على خيار "صامت" لتحديد أي من الاختيارات التي يناسبك، والذي يمكن أن يكون واحدا من تلك الاختيارات:

    * دوما: وهو ما سيجعل جميع المكالمات والإشعارات أثناء وضعية "عدم الإزعاج" صامتة.

    * عندما يكون هاتف "آيفون" فقط مغلقا: وهو سيجعل جميع المكالمات والإشعارات صامتة بمجرد قفل شاشة الهاتف.

    يمكن لأي مستخدم "آيفون" أيضا، أن يسمح له باستقبال المكالمات الهاتفية المهمة، من خلال استخدام إعدادات "الطوارئ" أو ما يطلق عليها " Emergency Bypass".

    ويمكن ذلك عن طريق اتباع الخطوات المهمة:

    — عند تفعيل ذلك الإعداد، سيمكنك استقبال مكالمات هاتفية ومكالمات فيس تايم ورسائل نصية.

    — وسيسمح لك أيضا بتفعيل خيار السماح باستقبال المكالمات والرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني بشكل يدوي.

    — يمكن ذلك عن طريق الدخول إلى جهات الاتصال، وتفعيل إعداد Emergency Bypass بالنسبة لها، وانتظر حتى يتغير اللون الرمادي إلى الأخضر.

    — ثم يتم الضغط على أيقونة "النغمة"، وغير تخصيص النغمة، حتى تكون مختلفة، وتظهر لك عند اتصالها في أي وضع وفي أي وقت.

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