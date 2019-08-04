أول فيديو مسرب لهاتف سامسونغ غلاكسي نوت 10.. المفاجأة الأكبر بعد شهرين

كشفت تقارير صحفية عن أول مقطع فيديو مسرب لهاتف شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية المرتقب "غلاكسي نوت 10".

ونشرت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية مقطع الفيديو المسرب لإصداري "غلاكسي نوت 10" و"غلاكسي نوت 10 بلس"، الذين ستكشف عنهما سامسونغ في مؤتمر عالمي يوم الأربعاء المقبل 7 أغسطس/آب.

ويظهر في المقطع أن شاشة غلاكسي نوت 10 ستكون بقياس 6.3 بوصة، فيام سيأتي غلاكسي نوت 10 بلس بقياس 6.8 بوصة.

كما يظهر في الفيديو أن هاتف سامسونغ غلاكسي نوت 10 سيأتي بثلاث كاميرات خلفية مرتبة بشكل عمودي.

فيما سيأتي هاتف غلاكسي نوت 10 بلس بأربع كاميرات خلفية، فيما تم نقل الكاميرا الأمامية في إصداري سامسونغ الجديدين في أعلى منتصف الشاشة.

ولكن تقرير آخر، أشار إلى أن مفاجأة سامسونغ الحقيقية لن تكون في غلاكسي نوت 10، بل ستكون في شهر أكتوبر/تشرين الأول، حيث تجهز الشركة الكورية الجنوبية لقنبلة مدوية.

وأشارت شبكة "إن دي تي في" إلى أن سامسونغ تخطط في شهر أكتوبر/تشرين الأول لطرح هاتف جديد ضمن سلسلة هواتف "غلاكسي أيه" التي أثبتت قوتها في الفترة الأخيرة، وستزوده بأقوى كاميرا في سوق الهواتف الذكية في العالم.

وأشار التقرير إلى سامسونغ ستزود هاتفها الجديد "غلاكسي أيه 70 إس" بكاميرا رقمية ذات دقة وضوح تصل إلى 64 ميغابيكسل.

Samsung may launch a new phone with a 64-megapixel camera soonhttps://t.co/oHenCsU9Qq — Gadgets 360 (@Gadgets360) August 4, 2019

وأوضح التقرير أن تلك الكاميرا ستختلف بصورة جذرية عن الكاميرا التي سبق وأطلقتها شاومي الصينية في هاتفها "ريال مي".

ولن يختلف هاتف سامسونغ الجديد عن نسخة "غلاكسي أيه 70" الحالية، ولكن مع تطوير تلك الكاميرا الجديد، حيث سيأتي بشاشة من نوع سوبر أموليد بقياس 6.7 بوصة، ولكن مع تحسين مستشعرات الكاميرا، سواء المتعلقة بدقة الوضوح وعمق الصورة.