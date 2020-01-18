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12:15 18 يناير/ كانون الثاني 2020
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    خنزير

    وباء عالمي يترك العالم دون خنازير

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    علوم
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    دمر أكبر وباء طاعون أفريقي في التاريخ ربع خنازير العالم، وفقدت بعض البلدان أكثر من نصف حيواناتها في عام وتواجه بالفعل نقصًا حادًا في اللحوم. متى ينتهي الوباء، لا أحد يعلم.

    الوباء

    أثرت حمى الخنازير الأفريقية على الصين أكبر دولة في العالم لتربية الخنازير، في عام 2018، كان هناك أكثر من 435 مليون من الخنازير في المزارع الصينية في الصين (للمقارنة، 73 مليون فقط في الولايات المتحدة). الآن، وفقا للمحللين في Rabobank ،  فقط 175 مليون.

    انتشر الفيروس إلى بعد حدود الصين، في كوريا الشمالية وفيتنام ولاوس وكمبوديا وميانمار والفلبين. تم تسجيل تفشي الوباء في بلجيكا وبلغاريا والمجر ولاتفيا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا.

    وأثر الوباء على خمسين دولة، بما في ذلك روسيا، حيث تسلل الوباء من الصين من الخنازير البرية المصابة، في الأشهر الأخيرة، تم تحديد أكثر من ستين حالة من حالات الإصابة بمرض حمى الخنازير الأفريقية في مقاطعة أمور الروسية.

    في نوفمبر/تشرين الثاني وحده، نفق 275 حيوانًا في المنطقة، وقتل 2473 حيوانًا آخر لتوطين الوباء. ومع ذلك، في الشرق الأقصى، هناك حوالي 2 في المئة فقط من الخنازير في روسيا.

    الوباء يتحول من مشكلة بيطرية إلى اقتصادية

    تحول الوباء من مشكلة بيطرية إلى مشكلة اقتصادية. أولاً، يعاني المزارعون من خسائر فادحة. هكذا، في جمهورية الصين الشعبية، تقدر الخسائر المباشرة الناجمة عن الوباء بنحو تريليون يوان (140 مليار دولار).

    ثانياً، بسبب العجز، ترتفع أسعار اللحوم، مما يسرع من التضخم العام. في الصين نفسها، ارتفعت أسعار لحوم الخنزير لشهر ديسمبر/كانون الأول بنسبة ثمانية بالمائة (96 بالمائة في السنة) وبلغ التضخم أعلى مستوى في ثماني سنوات - 4.5 بالمائة في السنة.

    بما أن لحم الخنزير يمثل حوالي 70 بالمائة من إجمالي استهلاك اللحوم في الصين، فإن هذا يخلق صعوبات كبيرة. وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست (SCMP) ، عادوا في المناطق النائية الصينية إلى أكل الكلاب.

    تناقش في الشبكات الاجتماعية الصينية، بنشاط الاحتفالات التي ستكون قطعة من لحم الخنزير هي أفضل هدية فيها، وتغري البنوك العملاء الجدد بوعود بإعطاء شريحة من لحم الخنزير المقدد.

    الأمل الأخير

    لا يعلم الخبراء متى سينتهي الوباء الحالي، لكنهم يتفقون على أن هذا لن يحدث قريبًا. يقول محللون في رابوبنك: "يجب ألا تتوقع حدوث تغيير في الوضع خلال عام أو عامين".

    وهم يعتقدون أنه يمكن هزيمة المرض بعد أربع إلى ست سنوات من اختراع لقاح مضاد.  لكن لا يوجد لقاح بعد، وليس معروفًا ما إذا كان سيتم إنشاؤه أم لا. على أي حال، قبل ظهور الدواء، قد تفقد الصين ما لا يقل عن 70 في المائة من الخنازير، والعالم ككل - حوالي النصف.

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    الكلمات الدلالية:
    وباء, روسيا, الصين, خنزير
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