مخترع "سكين غاما"... كورونا يغيب أحد أشهر علماء العالم... صور

خطف مرض كورونا أحد أشهر علماء الصين والعالم، والذي سجل في تاريخ مسيرته الطبية والعلمية أكثر من اختراع على رأسها "سكين غاما".

وتوفي العالم الصيني البارز، دوان تشنغتشنغ، بعد أن تمكن منه المرض، عن عمر يناهز 86 عاما، تاركا إرثا كبيرا من الإنجازات العلمية.

ข่าวเศร้า!! #RIP

อาจารย์ Duan Zhengcheng แห่งสถาบัน Chinese Academy of Engineering ได้จากไปเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2020 ด้วยวัย 86 ปี เพราะ #COVID19

-เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์เครื่องฉายรังสีศัลยกรรมสำหรับเนื้องอกในสมองหรือหลอดเลือดผิดปกติ(whole-body gamma knife radiosurgery) pic.twitter.com/ydywuJ4WXb — pone poyepoloye (@motorwars) February 16, 2020

وسجل العالم عدة اختراعات كان لها أثر كبير في المجال الطبي والهندسي، من أبرزها الجراحة الإشعاعية باستخدام سكين غاما، والتي تستخدم في العمليات الدقيقة جدا ولعلاج الأورام والتشوهات الوعائية وتشوهات الدماغ، بحسب "سكاي نيوز".

ونعى المجتمع الطبي حول العالم العالم الكبير، واعتبرت الصفحات المتخصصة بالشأن العلمي وفاته خسارة كبرى للمجتمع الطبي والعلمي العالمي.

Chinese academician Duan Zhengcheng of Chinese Academy of Engineering died of #COVID19 at the age of 86 on Sat. Duan was a renowned scientist and inventor of whole-body gamma knife radiosurgery. #RIP pic.twitter.com/VSFPnBan01 — People's Daily, China (@PDChina) February 16, 2020

وشارك الأطباء حول العالم صور جمعتهم مع العالم في تغريدات انتشرت على "تويتر" عبروا فيها عن حزنهم الشديد.

وتعمل سكين غاما الجراحية على تركيز 200 حزمة صغيرة من الإشعاعات، والتي تصيب الهدف بدقة عالية جدا، حيث تقوم بإزالة الأورام بشكل فعال، خصوصا في العمليات الدقيقة التي تتم في المناطق الخطيرة كالدماغ.