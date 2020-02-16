مخترع "سكين غاما"... كورونا يغيب أحد أشهر علماء العالم... صور

وتوفي العالم الصيني البارز، دوان تشنغتشنغ، بعد أن تمكن منه المرض، عن عمر يناهز 86 عاما، تاركا إرثا كبيرا من الإنجازات العلمية.
ข่าวเศร้า!! #RIP— pone poyepoloye (@motorwars) February 16, 2020
อาจารย์ Duan Zhengcheng แห่งสถาบัน Chinese Academy of Engineering ได้จากไปเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2020 ด้วยวัย 86 ปี เพราะ #COVID19
-เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์เครื่องฉายรังสีศัลยกรรมสำหรับเนื้องอกในสมองหรือหลอดเลือดผิดปกติ(whole-body gamma knife radiosurgery) pic.twitter.com/ydywuJ4WXb
وسجل العالم عدة اختراعات كان لها أثر كبير في المجال الطبي والهندسي، من أبرزها الجراحة الإشعاعية باستخدام سكين غاما، والتي تستخدم في العمليات الدقيقة جدا ولعلاج الأورام والتشوهات الوعائية وتشوهات الدماغ، بحسب "سكاي نيوز".
ونعى المجتمع الطبي حول العالم العالم الكبير، واعتبرت الصفحات المتخصصة بالشأن العلمي وفاته خسارة كبرى للمجتمع الطبي والعلمي العالمي.
Chinese academician Duan Zhengcheng of Chinese Academy of Engineering died of #COVID19 at the age of 86 on Sat. Duan was a renowned scientist and inventor of whole-body gamma knife radiosurgery. #RIP pic.twitter.com/VSFPnBan01— People's Daily, China (@PDChina) February 16, 2020
وشارك الأطباء حول العالم صور جمعتهم مع العالم في تغريدات انتشرت على "تويتر" عبروا فيها عن حزنهم الشديد.
段氏伽玛刀发明者、中国工程院院士段正澄不幸感染新冠肺炎，上周六（15日）晚在湖北武汉抢救无效逝世，享年86岁。段正澄是华中科技大学的博士研究生导师，学生指他前几天的病情比较稳定，去世当天才急转直下。（互联网） pic.twitter.com/Lrr7U9sfFi— victory2020 (@2020_victory) February 16, 2020
وتعمل سكين غاما الجراحية على تركيز 200 حزمة صغيرة من الإشعاعات، والتي تصيب الهدف بدقة عالية جدا، حيث تقوم بإزالة الأورام بشكل فعال، خصوصا في العمليات الدقيقة التي تتم في المناطق الخطيرة كالدماغ.
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