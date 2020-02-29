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14:48 GMT29 فبراير/ شباط 2020
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    زجاجة مياه

    11 فائدة رائعة لشرب المياه على معدة خاوية صباحا

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    تعتبر المياه من العناصر الأساسية في الطبيعية، وهي ضرورية لجميع الكائنات الحية من أجل البقاء،وينصح الأطباء بشكل عام، بضرورة شرب المياه على معدة فارغة بشكل يومي، بالإضافة إلى الشرب الدائم أثناء اليوم، خصوصا في الأجواء الحارة.

    وأكد العلماء أن المياه من أهم العناصر الضرورية في الجسم والتي تساعد على تنفيذ وظائف الأعضاء بشكل مثالي، والتخلص من فضلات الجسم، والحفاظ على درجة حرارة الجسم معتدلة وحماية الأنسجة وتزييت المفاصل وغيرها الكثير من الفوائد.

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    وحدد العلماء الكثير من الفوائد التي يكتسبها جسم الإنسان نتيجة شرب المياه على معدة خاوية، أي بعد الاستيقاض من النوم مباشرة، منها ما يساهم بتحسين أداء أعضاء الجسم، ومنها ما يساعد على توقوية المناعة وغيرها.

    وبحسب "boldsky" فقد حدد العلماء 11 فائدة كبيرة لشرب المياه على معدة فارغة، نتعرضها عليكم بشكل مختصر:

    فقدان الوزن

    من أهم الفوائد لشرب المياه على معدة فارغة هي إنقاص الوزن، لأن الجسم يهدر الكثير من الطاقة لتسخين الماء البارد في الجهاز الهضمي مما يسرع عملية الأيض في الجسم، الأمر الذي سيساهم في إنقاص الوزن، وأظهرت الدراسة أن شرب 500 ملم من الماء زاد معدل الأيض بنسبة 30 ٪ في غضون 10 دقائق وأحيانا بعد 30-40 دقيقة.

    التخلص من السموم

    من أهم الفوائد لشرب المياه على معدة فارغة هي التخلص من السموم في جسد الإنسان، وتحتاج الكليتان إلى الماء لإزالة النفايات من الدورة الدموية في الجسم والتخلص منها في شكل بول،  لذلك ينصح الأطباء الجميع بشرب المياه على معدة فارغة بمجرد استيقاظهم من النوم.

    غسل الأمعاء

    الشرب صباحا يساهم بغسل الأمعاء وتطهيرها وتعزيز نظام الجهاز الهضمي لدى الإنسان، لأن المياه تدخل المعدة الخاوية فتعمل على إزالة أي بقايا للطعام وبذلك تمنع من حالات الإمساك وسوء الهضم، وتنظم عمل الجهاز الهضمي.

    تقليل السعرات الحرارية

    يساهم شرب المياه قبل الإفطار وتناول الوجبات بفترة قصيرة من الشعور بالامتلاء، وعدم تناول كميات كبيرة من الطعام، لذلك تسهم هذه العادة بتقليل كمية السعرات الحرارية الداخلة إلى جسم الإنسان، وينصح الأطباء بشرب المياه قبل 30 دقيقة من تناول وجبة الفطور.

    تحسين أداء الدماغ

    بحسب العلماء، يساعد شرب المياه صباحا على تحسين الأداء العقلي لدى الإنسان، خصوصا فيما يخص عمليات التذكر واستعادة المعلومات وتعلم أشياء جديدة واكتساب الخبرات العقلية.

    تسريع عملية الهضم

    شرب المياه (معتدل الحرارة) صباحا يساهم في عملية الهضم، لأن المياه الدافئة تلعب دورا مهما في تفتيت المواد الغذائية التي تدخل المعدة، ويساعد عضلات المعدة على تحطيمها وبالتالي تساهم في تسريع عملية الهضم.

    تقوية المناعة

    يمكن أن يساعد شرب الماء على معدة فارغة في تعزيز الجهاز المناعي، عن طريق مساعدة الجسم على مكافحة العدوى بمختلف أشكالها، حيث يعمل الماء بشكل طبيعي على التخلص من الفضلات والبكتيريا الأخرى التي قد تسبب العدوى أو المرض، خصوصا أنه ينشط عمل الكلى.

    يمنع الصداع

    يعتبر الجفاف ونقص المياه من أهم أسباب الصداع والصداع النصفي (الشقيقة)، وشرب كميات من المياه على معدة فارغة سيخفف من أعراض الصداع بكل أنواعه.

    صحة الأعضاء الداخلية

    من أهم الفوائد لشرب المياه على معدة فارغة هو أنه يساهم بإنعاش الأعضاء الداخليه في الجسم ويحسن أدائها، ويمنحها التجدد، ويحافظ على صحة الجهاز اللمفاوي الذي يلعب دورا كبيرا في موازنة سوائل الجسم.

    تجدد البشرة

    يساهم شرب المياه صباحا بتعزيز البشرة وحمياتها من الجفاف، ومساعدتها على التجدد، وتقيل التجاعيد وتخفيف ظهور حب الشباب وتعطي البشرة مظهرا أكثر حيوية.

    تعزيز الطاقة

    يساهم شرب المياه صباحا من تعزيز طاقة الجسم ويجعل الإنسان يشعر بالحيوية والنشاط، لأن الجسد يستهلك كميه من المياه ليلا وعدم تعويضها يجعل الإنسان يشعر بالتعب.

    وبحسب الخبراء، فإن شرب مياه باردة صباحا سيساهم في تقليل الوزن، لكن شرب المياه الدافئة سيسهم في تطهير الأمعاء وتنظيم عملها وزيادة صحتها.

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