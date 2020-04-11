دراسة: مريض كورونا قد يعاني من تلف في بعض أعضاء الجسم حتى بعد الشفاء

وجد الباحثون أن المرضى الذين تم تأكيد شفائهم تماما من فيروس كورونا، سيعانون من تلف في عدد من أعضاء الجسم بشكل شبه دائم.

وأظهرت نتائج دراسة تم إجراؤها على عدد من المرضى السابقين في الصين، ضعف واضح في عمل الكبد والقلب بشكل أساسي، بالإضافة إلى أعضاء أخرى تختلف من حالة إلى أخرى، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

​وقال دكتور هارلان كرومهولتز، طبيب القلب بجامعة ييل، للصحيفة: "إن "COVID-19" ليس مجرد اضطراب في الجهاز التنفسي، بل يمكن أن يؤثر على القلب والكبد والكليتين والدماغ ونظام الغدد الصماء ونظام الدم".

ويتساءل العلماء عما إذا كان الفيروس قادرا على الظهور مجددا بعد فترة زمنية معينة، ففيروس "هربس" المسبب لمرض جدري الماء يمكن أن يعود بعد اختفاء الأعراض ولو بسنوات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و700 ألف إصابة، ونحو 103 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 377 ألفا.