"غوغل" تكشف "عن طريق الخطأ" كافة مواصفات "أندرويد 11"

ورغم أن الشركة الأمريكية أصدرت قرارا بتأجيل إطلاق النسخة التجريبية لـ"أندرويد 11" إلى يوم 3 يونيو/حزيران، بسبب الاحتجاجات الأمريكية، إلا أن تسريبات لبعض هواتف "بيكسل" كشفت عن مواصفات نظام التشغيل المرتقب.

Here's the animation that plays on that page. pic.twitter.com/iVuU9jzTom — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2020

​وكشف أحد أشهر مسربي الشركات التقنية، وفقا لما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أنه تمكن من الوصول إلى معاينة المطورين لأحد هواتف "بيكسل"، والتي تحتوي على كافة مواصفات وأسرار "أندرويد 11".

This is the new "power menu" settings in Android 11. This will control the cards & passes and Controls feature that I tweeted about earlier today. pic.twitter.com/EdHNpXmwiR — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2020

​وتظهر تلك المواصفات المسربة لـ"أندرويد 11" عدد من الميزات الجديدة، والتي جاءت على النحو التالي:

- قائمة الحفاظ على عمر البطارية الجديدة.

- أنماط أيقونات جديدة للشاشة الرئيسية، مثل أشكال "الحصى، والسفينة، والمستطيل المدبب".

Onboarding/tutorial messages for the feature. pic.twitter.com/GS2K7gzizP — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2020

​- قائمة الفقاعات الجديدة، التي تسمح بتصغير التطبيقات إلى فقاعة تطفو فوق واجهة المستخدم.

- تطبيق "بيكسل لانشر" يوجد في الصف العلوي من التطبيقات والصف السلفي من الشاشات الرئيسية.