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    تدمر جمال الوجه... 14 مؤشرا خطيرا لنقص فيتامين "ب 7" في الجسم

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    يعتبر فيتامين "ب 7" المعروف باسم "بيوتين" من سلسلة فيتامينات "ب" المعقدة، وهي مجموعة من الفيتامينات المسؤولة عن تحطيم الدهون والكربوهيدرات في الأطعمة التي نتناولها وتحويلها إلى طاقة.

    توفر هذه الطاقة الوقود لكثير من وظائف الجسم الضرورية والحيوية، ويُطلق على البيوتين أحيانًا اسم "ب 7" ويعزز البيوتين صحة الجلد، ويساعد على تنظيم الكوليسترول الضار (LDL) وسكر الدم، ويعتبر البيوتين ضروري أيضًا لإنتاج الكيراتين، وهو بروتين يعزز الأظافر والشعر القوي.

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    والبيوتين هو فيتامين قابل للذوبان في الماء، ما يعني أن الجسم لا يستطيع تخزينة لفترة طويلة، بالإضافة إلى ذلك لا ينتج الجسم هذا الفيتامين بشكل طبيعي بل يستمده من الغذاء.

    وتنتج البكتيريا الموجودة في الأمعاء البيوتين، ويطلق عليها أيضا اسم النباتات المعوية، ولها تأثير كبير على صحة الجسم.

    أعراض نقص البيوتين

    نشرت صحيفة "healthline" المتخصصة بالغذاء والصحة، قائمة بأهم أعراض نقص فيتامين "بيوتين" أو "ب 7" في جسم الإنسان، وتتضمن هذه الأعراض بجانب كبير منها أعراضا جمالية تتعلق بالوجه والجلد وهي:

    الأعراض الجمالية لنقص فيتامين "ب 7" في الجسم:

    • طفح جلدي أحمر في أنحاء الجسم وخاصة الوجه.
    • البشرة الجافة أو المتقشرة.
    • عيون جافة.
    • شعر مقصف وغير صحي.
    • تساقط الشعر.
    • تشقق في زوايا الفم.

    أعراض نفسية وجسدية لفقدان فيتامين "ب 7" في الجسم:

    • إعياء وغثيان دائم غير مبرر.
    • أرق أو صعوبة في النوم.
    • فقدان الشهية وعدم الرغبة بتناول الطعام.
    • الكآبة والشعور الدائم بالقلق.
    • حرقان أو وخز في اليدين والقدمين.
    • آلام عضلية مختلفة.
    • اضطراب متكرر في المعدة والجهاز الهضمي.
    • صعوبة المشي.

    يمكن معرفة فقص فيتامين "ب 7" أو البيوتين في الجسم من خلال إجراء تحليل الدم، ويمكن أن يكون انخفاضه مرتبط مع أمراض أخرى أو تناول بعض الأدوية.

    مسببات نقص البيوتين في الجسم:

    الأدوية

    تمنع بعض الأدوية الجسم من امتصاص الفيتامينات بشكل صحيح، وتشمل هذه الأدوية المضادات الحيوية والأدوية المضادة للنوبات، بالإضافة إلى ذلك، تدمر المضادات الحيوية البكتيريا في الأمعاء التي يمكن أن تنتج البيوتين بشكل طبيعي.

    التغذية الوريدية

    يسبب تلقي التغذية من أنبوب وريدي إلى تطوير نقص فيتامين "ب 7" في الجسم، لذلك تكون المكملات الغذائية ضرورية حتى يتمكن الجسم من تناول الطعام مرة أخرى.

    المشاكل المعوية

    تمنع بعض الحالات المعوية المزمنة الجسم من امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، وتشمل هذه الحالات مرض التهاب القولون.

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    الحميات الغذائية الصارمة

    قد تمنع الحميات الغذائية الصارمة من الحصول على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن من الطعام الذي نتناوله.

    لذلك، يعد اتباع نظام غذائي متوازن أمرًا حيويًا لصحتك.

    أسباب وراثية  

    هناك بعض الاضطرابات الوراثية الأخرى التي قد تؤدي أيضًا إلى نقص البيوتين، ويتم فحص الأطفال عند الولادة لتفقد هذه الحالة، لأنها مرتبطة بمشاكل عصبية حادة إذا لم يتم التعرف عليها وعلاجها مبكرًا.

    الأطعمة التي تحتوي على البيوتين

    الحصول على هذا الفيتامين من الطعام أمر سهل للغاية، حيث تحتوي العديد من الأطعمة الشائعة على كميات كبيرة من البيوتين، وتشمل هذه الأطعمة: البازلاء الخضراء والبقوليات والعدس وبذور عباد الشمس وزبدة عباد الشمس والجزر والقرنبيط والفطر وصفار البيض بالإضافة إلى اللحوم والحليب والمأكولات البحرية.

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    الكلمات الدلالية:
    الوجه, الجمال, فيتامين
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