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    شفاه

    الشفاه تعطي 8 إشارات تحذر من مشكلات "خطيرة" في الجسم

    © flickr.com / Sabrina Aresu
    علوم
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    قال خبراء في مجال الصحة إن شفاه الإنسان تعطي مؤشرات ودلائل حول الإصابة ببعض الأمراض أو وجود مشكلات داخلية في الجسم، قد يساعد اكتشافها بشكل مبكر في الوقاية وتسريع عملية العلاج والشفاء.

    ويوضح خبير الصحة، هاري سمران، أن لون وشكل وملمس الشفاه يمكن أن يكشف عن علامات المشكلات الصحية التي قد تتجاهلها، في بعض الأحيان، إذا كان لديك أعراض أخرى، مؤكدا أن الشفاه هي "مدخل لعمق" أجسامنا.

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    وقالت الخبيرة لكورا أورجانيكس إن الشفة العليا تمثل القلب والرئتين والكبد والمعدة والغدة الدرقية، في حين تعكس الشفة السفلى، المشاكل التي قد تكون لديك في الأمعاء والجهاز الهضمي.

    ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، قائمة ببعض الأعراض التي شرحتها الخبيرة ليزا بورغ، أخصائية البشرة والتغذية، والطرق التي يمكن من خلالها اكتشاف هذه العلامات والأعراض عن طريق الشفاه.

    تجاعيد الشفاه العليا

    أكدت الدراسات، أن التوتر الجسدي والعقلي يمكن أن يسبب التجاعيد الشفة العلوية، بالإضافة إلى التدخين، وأكد الخبراء أن نظافة الأسنان تلعب أيضا دورا كبيرا في صحة الشفاه، خصوصا في مراحل العمر المتقدمة.

    الشفاه الجافة المصحوبة بجفاف الفم عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب الرئوي.

    الشفاه المتشققة والجافة

    عادة ما يكون جفاف الفم علامة على أنك مصاب بالجفاف، وهذا شيء يمكن أن يصبح مرئيًا على شفتيك.

    ويمكن أن تصبح الشفاه جافة ومتشققة عندما لا يكون لديك ما يكفي من الماء في الجسم، بالإضافة إلى تغير المناخ، ويشدد الخبراء على عدم لعق الشفه، لأن ذلك سيجعلها في حال أسوأ.

    وأكدت الخبيرة ليزا على أن "أفضل دواء للشفاه الجافة هو الإكثار من تناول السوائل في أوقات متفرقة على مدار اليوم، ويفضل الماء عالي الجودة (المفلتر)".

    التقرحات والبثور

    يمكن أن تظهر تقرحات البثور أو البثور أحيانًا في أشهر الشتاء وعادة ما تلتئم من تلقاء نفسها أو مع بعض الكريمات أو بدون وصفة طبية.

    ويمكن أن تكون هذه البثور نتيجة لفيروس الهربس، والذي يدخل من الشقوق، وعادة ما يشعر الإنسان بوخز وحكة قبل ظهوره، في هذه الحالة يجب تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس والاستعانة بالطبيب.

    تشقق حواف الشفاه

    قالت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة منى جوهرة: "إذا كان اللعاب يسيل من جوانب الفم أثناء نومك، فيمكن للبكتيريا أن تتراكم في أطراف الشفاه وتسبب العدوى، لذلك حاول استخدام المرطب الخاص بالشفاه قبل النوم".

    تغير لون الشفاه

    غالبا ما تترافق هذه الحالة مع المدخنين بسبب سنوات التدخين الطويلة، ولكن إذا تغير لون شفتيك بشكل مفاجئ، قد تكون لديك مشاكل حادة في الكبد.

    تشير الشفاه الزرقاء إلى نقص الأكسجين في الجسم ويمكن رؤية تغير لون مماثل في أصابع اليدين والقدمين.

    وإذا أصبحت شفتيك أفتح لونا مع شحوب في بشرتها، فقد يكون لديك فقر دم أو نقص فيتامين أو انخفاض السكر في الدم.

    البقع السوداء على الشفاه

    وتظهر البقع السوداء عادة بسبب الشمس، وعادة ما يكون لونها بني داكن ويمكن أن تكون مؤلمة للغاية، ويمكنك حماية شفتيك باستخدام مرطب يحتوي على عامل حماية من الشمس.

    البقع السوداء في الشفاه قد تكون مؤشر على انخفاض حاد في فيتامين "ب 12" أو فرط تصبغ في الجسم، والذي يمكن أن يظهر على الأنف أو الجبهة أو الخدود أيضا.

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    التورم والانتفاخ

    تصاب الشفاه بالتورم عادة نتيجة الصدمات، ولكن يمكن أن تكون الشفاه المنتفخة علامة على وجود الحساسية.

    وتشير التورمات أحيانا إلى حساسية لبعض أنواع أحمر الشفاه على سبيل المثال، أما التورم المترافق مع الحكة فهي من علامات جود حساسية لنوع من الطعام يسبب لك مشكلة.

    حلقات حمراء حول الشفاه

    تشير الحلقات الحمراء حول الشفاه إلى وجود إصابة بالأكزيما، وتتسبب عملية لعق الشفاه بشكل مستمر لحدوت بعض أنواع الأكزيما لأنها تزيل طبقة الزيت الطبيعي التي يصنعها الجسم لإنعاش الشفاه، وتترافق هذه الحالة مع شعور بالحكة والاحمرار والتقشر.

    ونصح الخبراء في حال ملاحظة أي نوع من أنواع التدهور في صحة الشفاه بمراجعة الطبيب بهدف الكشف المبكر عن أي أمرات أو إصابات، لتجنب حدوث أضرار كبيره في هذا الجزء الحساس والجمالي في جسد الإنسان.

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    أمراض, أحمر الشفاه, لون الشفاه
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