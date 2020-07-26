تسجيل
21:13 GMT26 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صورة كريات مريخية (والمعروفة أيضا بحبات التوت الأزرق Blueberries) التقطها مركبة متجول استكشاف المريخ (Martian spherules) التابعة لوكالة ناسا خلال أبريل/ نيسان 2004.

    المجتمع العلمي "يحبس أنفاسه"... فطريات "تشيرنوبل" تغزو كوكب المريخ... صور

    © Photo / NASA/JPL-Caltech/Cornell/USGS
    علوم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104555/33/1045553344_0:134:1200:809_1200x675_80_0_0_257a4b1129bc47beb718fb2a87ed2d27.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202007261046108299-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B5%D9%88%D8%B1---/

    كشفت دراسة حديثة عن قدرة يتمتع بها نوع من الفطريات التي ظهرت حول مفاعل "تشيرنوبل"، من الممكن أن تحل مشكلة كبيرة في المريخ مستقبلا.

    ويؤكد العلماء أن هذه الفطريات بإمكانها تقديم مساعدة كبيرة للبشرية وتوفر فرصة لهم للعيش في كوكب المريخ نظرا لقدرتها الخارقة على امتصاص الإشعاعات الضارة.

    ويقول العلماء إن البشر يمكن أن يعيشوا على كوكب المريخ إذا تم استخدام هذه الفطريات التي انتشرت داخل مفاعل "تشيرنوبل" النووي للحماية من الإشعاع الكوني.

    المركبتان الفضائيتان الروسيتان سويوز و بروغريس على خلفية كوكب الأرض
    © Photo / Roscosmos/Fyodor Yurchikhin
    كجرس عملاق... العلماء يرصدون رنين الغلاف الجوي لكوكب الأرض... صور وفيديو
    وبحسب البحث المنشور في مجلة "newscientist" العلمية المتخصصة، فقد توصل باحثون إلى أن طبقة من الفطريات التي يبلغ سمكها حوالي 21 سم يمكن أن تبطل إلى حد كبير الجرعة السنوية المكافئة لبيئة الإشعاع على سطح المريخ.

    وقال نيلس أفريش، الباحث في ستانفورد والمؤلف المشارك في الدراسة، إن "ما يجعل الفطريات رائعة هو أنك تحتاج فقط إلى بضعة جرامات منها لتبدأ عملها".

    ويضيف العالم: "إن هذه الفطريات تتكاثر ذاتيا وتشفى من تلقاء نفسها، لذلك حتى إذا كان هناك توهج شمسي يضر بالدرع الإشعاعي بشكل كبير، فستكون قادرة على النمو مرة أخرى في غضون أيام قليلة".

    وبحسب الدراسة، فقد تمكنت هذه الفطريات بالفعل من امتصاص الأشعة الكونية الضارة في محطة الفضاء الدولية، ويمكن استخدامها لحماية مستعمرات المريخ المستقبلية، مما سيجعلها أول غزاة كوكب المريخ.

    وعثر في عام 1991، أي بعد خمس سنوات من انفجار مفاعل تشيرنوبل، على فطريات سوداء فوق جدران المفاعل المهجور والذي انتشرت به أشعة غاما بشكل كامل.

    واستغرب العلماء قدرة هذه الفطريات على التكاثر والعيش في ظل هذه الظروف القاسية، حيث قامت الفرق العلمية بفحص هذه العينات، ما أعطاهم نتائج مثيرة.

    بالإضافة إلى قدرة هذه الفطريات على البقاء، فقد امتصت الإشعاعات الضارة ونمت باتجاه الإشعاع بشكل غريب "كما لو أنها تنجذب إليها".

    وبحسب البحث، تتمتع هذه الفطريات بقدرتها الخارقة نتيجة احتوائها على أصباغ الميلانين، والذي يعطيها اللون الغامق الداكن، ويسمح لها بامتصاص الأشعة الضارة عادة والتي تتحول بعد ذلك إلى طاقة كيميائية.

    نزهة في الفضاء الخارجي من قبل رائد فضاء الأمريكي بيغي ويتسون خلال مهمة لوكالة الفضاء الدولية
    © Photo / Twitter/Intl. Space Station
    تكتم وسرية حول إشارة فضائية غامضة "تنبأ بها أينشتاين" لمدة 5 أشهر... صور وفيديو
    وبنفس الطريقة التي تحول بها النباتات ثاني أكسيد الكربون والكلوروفيل إلى أكسجين وجلوكوز عن طريق التركيب الضوئي، فإن هذه الفطريات جمعت الأشعة قاتلة وقامت بتحويلها إلى طاقة.

    وقام العلماء بزرع عينة من الفطريات المدهشة في محطة الفضاء الدولية، وتم رفع مستويات الإشعاع التي تتعرض لها هذه الفطريات بدرات تتفوق فيها عن مثيلاتها في كوكب الأرض، حيث تمكن العالمان كاشيتري فينكاتيسواران والبروفيسور كلاي وانغ من جامعة جنوب كاليفورنيا من رصد ومراقبة الطفرة المذهلة لدى هذه الفطريات.

    ولاحظ العالمان أن هذه الفطريات تطلق جزئيات مختلفة عند وضعها في بيئة أكثر إجهادا، ما يمكن أن يفتح بابا لصناعة عقاقير مانعة أو تقي البشر من أخطار الإشعاعات الكونية على المريخ أو في الفضاء.

    وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم نشر نتائج التجارب النهائية والأخيرة على العقاقير، لكن المجتمع العلمي "يحبس أنفاسه بانتظارها"، لأنها ستحدث ثورة في عالم الفضاء والإشعاع.

    انظر أيضا:

    تكتم وسرية حول إشارة فضائية غامضة "تنبأ بها أينشتاين" لمدة 5 أشهر... صور وفيديو
    ينقذ الكوكب... دراسة: فائدة سحرية لشعر الإنسان بعد الحلاقة
    "لن نسمح لإيران بالتموضع"... نتنياهو يحذر سوريا ولبنان بعد مناوشات الجولان
    أمريكا لا تملي علينا ما يجب فعله... الهند تعلق على تطوير ميناء إيراني في خليج عدن
    كجرس عملاق... العلماء يرصدون رنين الغلاف الجوي لكوكب الأرض... صور وفيديو
    فخ المضادات السورية... خطة نفذتها المقاتلات الأمريكية لإسقاط الطائرة الإيرانية المدنية
    يختصر الزمن لـ3 أيام... إيران تستعد لمشروع يربط أسيا بالمتوسط عبر سوريا والعراق
    الكلمات الدلالية:
    فطريات, المريخ
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    كهف بحيرة بلعين، بالقرب من رام الله، 22 يوليو 2020
    "جنة بلعين"... كهف في فلسطين للاستجمام
    بومبيو يدعو إلى تحالف جديد للديمقراطيات ضد الصين
    بومبيو يدعو إلى "تحالف جديد للديمقراطيات" ضد الصين
    ما موقف الدول العربية من الإخوان
    بعد حلها في الأردن.. ما موقف الدول العربية من "الإخوان"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك