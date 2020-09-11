"غوغل" تمكن مستخدميها من تحميل التطبيقات من دون إنترنت

كشفت تقارير صحفية أن شركة "غوغل" الأمريكية تعمل حاليا على تحديث جديد، يسمح لتطبيق "غوغل بلاي" بإمكانية تحميل التطبيقات من دون وجود خدمات إنترنت.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن تحديث "غوغل بلاي" سيسمح بإرسال وتلقي التطبيقات من دون وجود خدمات إنترنت.

وسيعمل متجر "غوغل بلاي" بصورة مشابهة لتطبيقات مثل "شير إت" أو "فايلز غو" لإرسال واستقبال التطبيقات من دون إنترنت.

ويقترح أحدث إصدار من متجر "غوغل بلاي" إجراء بعض التغييرات على قسم "تطبيقاتي"، والذي سيمكنك من إرسال أو استقبال التطبيقات دون اتصال بالإنترنت من خلال استخدام مشاركة الملفات من نظير إلى نظير.

ويمكن أن تكون تلك الوظيفة مدعومة فقط للتطبيقات المجانية، وليس التطبيقات المدفوعة الأجر.

ومن المتوقع أن يصدر تحديثا للمتجر عبر نظام تشغيل "أندرويد" قريبا ليسمح بوجود تلك الميزة الجديدة، والتي ستعمل أيضا مع التطبيقات الثقيلة، التي قد يدمر تحميلها بيانات هاتفك الذكي.