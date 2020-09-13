أسماك تستطيع المشي على الأرض... علماء يسدلون الستار عن اكتشاف مثير... صور وفيديو

وحلل مجموعة من العلماء تابعون لمعاهد أمريكية وتايلندية مختلفة البنية العظمية لما يقرب من 30 نوعا من أسماك لوت، وهي عبارة عن أحد أصناف عائلة الأسماك الصغيرة التي تتواجد عادة في جنوب وجنوب شرق وشرق آسيا.
وجد الباحثون 10 أنواع أخرى من صنف أسماك " loaches" تمتلك نفس حزام الحوض الضخم بشكل غير عادي مثل سمكة الكهوف، بحسب البحث المنشور في "weather".
وقال عالم الأحياء زاكاري راندال، وهو أحد المؤلفين المشاركين في الدراسة: "لا يوجد لدى الأسماك عادة أي صلة بين العمود الفقري والزعنفة الحوضية"، وأضاف "ولكن من قبل ، كانت الفكرة هي أن سمكة الكهوف كانت فريدة تمامًا. ما هو رائع حقًا في هذه الورقة هو أنها تظهر بتفاصيل عالية أن مشدات عظام الحوض القوية أكثر شيوعًا مما كنا نظن في عائلة لوش هيل ستريم".
Researchers Find 11 New #Fish Species Capable of Walking on Landhttps://t.co/y8fZkyS112— The Weather Channel India (@weatherindia) September 10, 2020
(📸:FLORIDA MUSEUM PHOTO BY ZACHARY RANDALL) pic.twitter.com/lmLvYJnLaA
واستخدم العلماء الفحص بالأشعة المقطعية وتحليل الحمض النووي لتتبع التاريخ التطوري لعائلة اسماك (لوش هيل ستريم)، ووجد الفرق أن عظام الحوض القوية قد ظهرت في الكثير من الأصناف البحرية.
وقال راندال: "على الرغم من وصف ودراسة سمكة الكهف لأول مرة في عام 1988، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم إدراجها في شجرة عائلة لوش هيل ستريم".
ونوهت الباحثة الرئيسية في الدراسة، كالي كروفورد، إلى أن هذه "الأسماك تتمتع بقدرات عالية للمشي على الأرض، لم يتم رصدها في وقت سابق".
Walk this way! Thailand’s cave angel #fish is famous for being able to walk with a salamander-like gait. A new study identifies 10 other fish species that may do the same, based on their similar bone structure.— Florida Museum (@FloridaMuseum) September 8, 2020
Story https://t.co/aUZmnrcnyc@Zach__Randall @UFExplore @NJIT pic.twitter.com/G84003y1ae
وتشير الباحثة إلى أن هذه الأسماك تمتعت بهذه الميزات للتأقلم مع الطبيعة التي تعيش فيها داخل الكهوف، حيث تسعى هذه الأسماك للبحث عن أماكن ومياه أكثر وفرة للطعام بالإضافة لتعرضها لتدفق المياه السريع والذي يحتم عليها التشبث باستخدام هذه الأقدام أو الأيدي.
تسمح لها القدرة على المشي بالتشبث بمجاري الأنهار الصخرية والتنقل بين الموائل وتسلق الشلالات مع تقلبات مستويات المياه.
وصدم الباحث راندال وفريقه عند العثور على ستة من هذه الأسماك متشبثة ضمن "سرير" صنعته في مجرى مائي في أحد الكهوف في شمال غرب تايلاند في عام 2019، تقاوم التيار المائي السريع.
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