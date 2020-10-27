دراسة: عنصر شائع يمنح مرضى القلب والسكتات الدماغية 3 سنوات من الحياة

تعتبر أمراض القلب أو الأزمات القلبية بمختلف أنواعها من الأمراض الشائعة بشكل واسع في وقتنا الحالي بسبب تزايد الضغوط المعيشية بشكل كبير.

تهدد الأمراض القلبية وغيرها من الأمراض، مثل السكته الدماغية، حياة الإنسان، لذلك تسعى الكثير من الأبحاث لدراسة الأساليب والطرق التي من شأنها أن تخفف مخاطر هذه الأمراض وتقلل من نسب الوفيات.

توصلت دراسة جديدة أجرتها الكلية الأمريكية لأمراض القلب إلى أن تناول الأطعمة الغنية بعنصر "أوميغا 3"، قد يساهم في تخفيف أعراض هذه الأمراض ويحد منها ويزيد من معدل حياة المرضى لمدة 3 سنوات مقارنة بالمرضى الذين لم يحصلوا على هذه لأطعمة ، بحسب موقع "thebeet".

وقام الفريق البحثي بفحص المرضى بعد سنوات من دخولهم المستشفى لأول مرة ووجدوا أن أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من "أوميغا 3" في دمائهم كانوا أيضا الأكثر صحة بالمقارنة مع أقرانهم.

ومن جهة أخرى، فإن المرضى الذين لم يتناولوا هذه الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 تم نقلهم إلى المستشفى مع مشاكل جديدة في القلب أو توفي الكثير منهم في غضون 3 سنوات.

ووجدت الدراسة أن أوميغا 3 يأتي بنوعين: حمض إيكوسابينتينويك (EPA) وحمض ألفا لينولينيك (ALA)، ونوهت الدراسة إلى أن كلا الصنفين مفيد للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

وتعتبر الأطعمة البحرية، مثل الأسماك الدهنية من الأطعمة الغنية بهذا العنصر، بالإضافة إلى الجوز وبذور القنب وبذور الكتان والفاصوليا.