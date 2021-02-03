معجزة طبية... نجاح عملية زراعة وجه ويدين يعيد الحياة لضحية حادث مروع.. صور

أعلن فريق طبي أمريكي، اليوم الأربعاء، نجاح عملية زرع وجه ويدين لشاب يبلغ من العمر 22 عاما من نيوجيرسي، بعد تعرضه لإصابات مروعة في حادث سيارة، ليصبح أول شخص في العالم يخضع لهذه الجراحة بنجاح.

أصيب جو ديميو بحروق من الدرجة الثالثة في أكثر من 80% من جسده عندما نام أثناء قيادته إلى المنزل بعد عمله الليلي في يوليو/ تموز عام 2018، مما تسبب في انقلاب سيارته ثم انفجارها، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس".

The three faces of the incredible Joe Dimeo. Recipient of the world’s first successful face and hands transplant. Surgery at and pix from @nyulangone. We tell the amazing story on @5_News today.

Joe: “There’s a million ways to be happy. You’ve got to find the good in the bad”. pic.twitter.com/rlWiaBn5mZ — Peter Lane (@peterofthelane) February 3, 2021

رغم أن أحد المارة سحبه إلى مكان آمن، إلا أن إصاباته تضمنت بتر أطراف أصابعه، وتندب شديد في الوجه، وفقدان شفتيه وجفنيه - مما أثر على بصره وقدرته على أن يعيش حياة طبيعية ومستقلة.

مكث ديميو في وحدة الحروق بالمستشفى لمدة 4 أشهر، حيث تلقى العديد من العلاجات وأجرى عمليات نقل دم لإنقاذ حياته، ودخل في غيبوبة لمدة شهرين ونصف الشهر، لكن قال إن لديه الآن "فرصة ثانية في الحياة".

This series of images, spanning March 2019 to January 2021, highlights Joe DiMeo’s incredibly journey towards recovery after a car accident left him with burns to 80% of his body. He received the world’s first successful face and double hand transplant in August 2020. pic.twitter.com/atFl5JvnrD — NYU Langone Health (@nyulangone) February 3, 2021

في مؤتمر صحفي نظمه مركز "نيويورك لانغون هيلث" الطبي، الذي نفذ العملية الكبيرة والتي استفادت من تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، قال ديميو: "يوجد دائما ضوء في نهاية النفق، لا تستسلم أبدا".

أجريت العملية في 12 أغسطس/ آب 2020 واستمرت قرابة 23 ساعة، وشارك فيها فريق من 96 فردا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بقيادة الجراح إدواردو رودريغيز، مدير برنامج زراعة الوجه في "نيويورك لانغون".

Congratulations to Dr. Eduardo D. Rodriguez and the entire face and double hand #transplant team who helped make this procedure a success. pic.twitter.com/CJCboQkmwe — NYU Langone Health (@nyulangone) February 3, 2021

قال رودريغيز: "كلنا نتفق بالإجماع على أن جو هو المريض المثالي. إنه أكثر مريض متحمس قابلته على الإطلاق". كانت هذه رابع عملية زرع وجه يقوم بها رودريغيز، وأول عملية زرع يد تتم تحت إشرافه.

Seis meses después de recibir un trasplante de rostro y manos, Joe DiMeo vuelve a aprender a sonreír, parpadear, pellizcar y apretar. El hombre de Nueva Jersey de 22 años, fue operado en agosto, dos años después de sufrir quemaduras graves en un accidente de auto. @AP #TReporta pic.twitter.com/ewaQyn5zzo — Telemetro Reporta (@TReporta) February 3, 2021

من المعروف أن عمليتين أخريين لزرع الوجه واليدين قد جرت محاولتهما، لكن فشلتا. توفي أحد المرضى بعد مضاعفات مرتبطة بالعدوى، بينما تطلب الآخر إزالة يديه بعد أن فشلتا في الارتباط بجسده.