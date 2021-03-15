علماء بريطانيون يكشفون سر أقدم حاسوب في العالم

تمكن باحثون من جامعة لندن في المملكة المتحدة، من تصميم نموذج رقمي لآلة "أنتيكيثيرا"، والتي توصف بأقدم حاسوب في العالم، باستخدام مزيج من صور الأشعة السينية والتحليل الرياضي اليوناني القديم.

وأوضح الباحثون، وفق ما نشرته حديثا مجلة "ديلي ميل" البريطانية على موقع الرسمي على الإنترنت، أن الآلة تعود لأكثر من 2000 عام، ويُعتقد أن الإغريق القدماء استخدموها في الحسابات الفلكية.

ووفقا للباحثين، في عام 1901 وجد الغواصون، الذين كانوا يبحثون عن الإسفنج قبالة سواحل جزيرة أنتيكيثيرا اليونانية (Antikythera)، سفينة غارقة من العصر الروماني في القاع. كان على متن السفينة آلة حاسبة فلكية متطورة للغاية.

وأوضح العلماء أن ثلث الآلة فقط كان سليما، بينما تشظت الأجزاء الباقية إلى 82 شظية، مما جعل البحث شاقا، وأنهم لم يتمكنوا من فهم كيف يمكن لحضارة قديمة أن تنشئ مثل هذه الآلية المعقدة.

لكن بفضل صور الأشعة السينية، فقد تمكنوا اليوم من الكشف عن العديد من النقوش المخفية داخل الجهاز وتمكنوا من فك تصميم الترس الأمامي لمطابقة الأدلة المادية والنقوش المحفورة في البرونز.

واتضح لهم أن هذه الآلة توضح حركة الكواكب والشمس ومراحل التقويم القمري وموقع الأبراج الفلكية.

وأظهرت النقوش أنه، في ذلك الوقت، كانت خمسة كواكب معروفة فقط، وكانت الأرض تعد مركز الكون.

قام العلماء بأخذ صور بالأشعة السينية للجهاز وأعادوا تكوين مظهره الأصلي على شكل نموذج حاسوبي. بحيث أصبحت القبة التي تمثل الأرض هي المركز. وحولها تظهر مواقع القمر والشمس والأبراج، بالإضافة إلى حلقات عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل.

وقام الفريق بفك تشفير ما يقرب من 3500 حرف مخفي، والذي يمثل ربع النص الأصلي، واكتشفوا أن الأرقام المشار إليها في الآلة (462 سنة و 442 سنة) تتوافق تمامًا مع دورات كوكب الزهرة وزحل. وخلص العلماء إلى أن الإغريق القدماء وجدوا طريقة لحساب دورات الكواكب الأخرى التي عرفوها، وساعدتهم هذه الآلة في هذه الحسابات.

من جانبه قال المؤلف الرئيسي البروفيسور توني فريت، من كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "نموذجنا هو النموذج الأول الذي يتوافق مع جميع الأدلة المادية ويتطابق مع الأوصاف الموجودة في النقوش العلمية المنقوشة على الآلة نفسها".