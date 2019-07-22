جريزمان يخشى عودة نيمار لبرشلونة

تحدث الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب برشلونة الجديد عن خطوته بالانتقال إلى النادي الكتالوني وترك الروخي بلانكونس بعد دفع الشرط الجزائي.

وقال غريزمان، إنه يتطلع للعمل مع أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، اللعب مع ميسي سيكون أمرا رائعا، أنتظر بكل شغف لأرى كيف يتصرف يوميا في التدريبات، وأن نتقارب داخل وخارج الملعب، لا أستطيع الانتظار لحين وصوله".

وأضاف: "سأقدم كل شيء لميسي وللفريق ولزملائي، لست شخصية صعبة، بل أحب التواصل مع الجميع وتبادل الضحك، وأثق أن علاقتنا ستكون جيدة للغاية".

عودة نيمار إلى برشلونة

وأبدى غريزمان تخوفه عودة مؤكدا أنها تجلب المصاعب للمدير الفني في اختيار التشكيل، لأن نيمار سيخلق منافسة قوية داخل الفريق، فهو لاعب رائع.. أعرفه نسبيا، وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

🎙 [Marca] | Griezmann: "I know I'll get booed at the Wanda Metropolitano, but I'll always have Atletico in my heart." pic.twitter.com/qLZ8kpEAoJ — BarçaTimes (@BarcaTimes) ٢١ يوليو ٢٠١٩

وتطرق غريزمان لأمر رحيله عن أتلتيكو مدريد، مشيرا إلى أن رسالة الفيديو التي بثها النادي العاصمي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يودع جماهير فريقه القديم، كانت "أسوأ خطوة"، لكنه لم يستطع فعل شيء آخر، مؤكدا أن بث الفيديو تم بالاتفاق مع إدارة الروخي بلانكوس، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

رغبة حصد الجوائز مع ربرشلونة

وتحدث غريزمان عن شعوره حيال الانتقال إلى النادي الكتلوني، قائلا إنه سعيد ومتحمس للعب مع الفريق، معبرا في الوقت ذاته عن التحديات التي تنتظره.

كما ذكر أنه يرغب بالفوز بكل شيء مع برشلونة، بما في ذلك كأس الملك والدوري ودوري الأبطال.

كما وتحدث عن العلاقة التي تربطه مع كل من الفرنسيين صامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي، فهم رفاق في المنتخب الفرنسي الأول والآن في برشلونة.

يذكر أن التقديم الرسمي للاعب الفرنسي سيتم اليوم الأحد، وتصل مدة عقد اللاعب مع برشلونة لخمس سنوات.

وكان النجم الفرنسي قد وقع على عقد يربطه ببرشلونة، حتى صيف 2024، ويتضمن شرطا جزائيا قيمته 800 مليون يورو.