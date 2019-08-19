بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون (1-1) في الدوري الإنجليزي

تعادل مانشستر يونايتد 1-1 مع مضيفه ولفرهامبتون واندرارز مضيعا فرصة اعتلاء قمة الترتيب في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، بعد أن سجل روبن نيفيس ليعادل الكفة بعد تقدم أنطوني مارسيال بهدف في الشوط الأول لصالح يونايتد.

وكان بوسع بول بوغبا أن يمنح فريقه الفوز لكنه أضاع ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وعقب فوز يونايتد 4-صفر على أرضه أمام تشيلسي في المباراة الافتتاحية للفريقين هذا الموسم، سيطر فريق المدرب أولي جونار سولشير على المباراة مبكرا، وتقدم عقب 27 دقيقة بعد أن مرر ماركوس راشفورد الكرة لمارسيال ليسدد محرزا هدفه الـ 50 مع يونايتد.

هدف يونايتد

ولفرهامبتون 0 : 1 مان يونايتد ، مارسيال#ولفرهامبتون_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/EpcTgMppfv — اهداف المباريات ⚽️ (@gool_2019m) August 19, 2019

لكن ولفرهامبتون، الذي فاز على الضيوف في الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب مولينو الموسم الماضي، استطاع تحويل إيقاع الأداء في الشوط الثاني بعد أن استعاد شبابه بمشاركة البديل أداما تراوري في مركز الجناح، وفقا لرويترز.

وفي الدقيقة 55، وجدت ركلة ركنية تم تنفيذها بمهارة لاعب الوسط البرتغالي نيفيس خاليا من الرقابة خارج منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة رائعة وقوية مرت ما بين رأس الحارس ديفيد دي خيا والعارضة نحو الشباك لتثير أجواء صاخبة في الملعب.

أهداف المباراة

أهداف مانشستر يونايتد 1-1 ولفرهامبتون مع الاعادات ( هدف عالمي من روبين نيفيز 😍 ) تعليق خليل البلوشي HD#WOLMUN pic.twitter.com/FLrrgZbLjy — أهداف الدوري الانجليزي HD (@HD47627929) August 19, 2019

وبعدها بدقائق، أضاع بوجبا ركلة جزاء بعد أن سقط في منطقة الجزاء تحت كونور كوادي قائد ولفرهامبتون. وباتت ركلة بوجبا، التي تصدى لها روي باتريسيو، رابع ركلة جزاء تضيع من اللاعب الفرنسي في الدوري الانجليزي الممتاز منذ بداية الموسم الماضي.

وتركت النتيجة يونايتد برصيد أربع نقاط فقط من مباراتين بينما لا يزال ولفرهامبتون يتطلع لأول انتصار له هذا الموسم بعد أن حصد نقطتين من تعادلين.