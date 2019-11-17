تركي آل الشيخ يحكي ماذا فعل ميسي بـ"جلابية" مواطن سعودي (صورة)

كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن موقف طريف حدث مع نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي خلال تواجده في المملكة.

وشارك ميسي في مباراة الأرجنتين والبرازيل بالسوبر كلاسيكو والتي انتهت بتفوق التانجو بهدف البرغوث، وسط حضور جماهيري كبير، يوم الجمعة الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، مساء اليوم الأحد: "من منسوبي الفندق الذي نزل فيه ميسي لم يجد شيئا يوقع عليه جعله يوقع على ثوبه".

من منسوبي الفندق الي نزل فيه ميسي مالقا شي يوقع عليه خلاه يوقع على ثوبه ... 😂 الناس مبسوطه والنجوم صارت محطة رئيسيه لهم الرياض بفضل الله ثم دعم سيدي ولي العهد 🔥🇸🇦🙏🏻❤️ pic.twitter.com/UBpvxT83VH — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 17, 2019

وتابع، "الناس مبسوطه والنجوم صارت محطة رئيسية لهم الرياض بفضل الله ثم دعم سيدي ولي العهد".

وكان تركي آل الشيخ، استضاف نجم برشلونة الإسباني، يوم الجمعة، وقال خلال لقائه: "سعيد برؤيتك في المملكة يا ميسي، كما آمل بلقائك في العام القادم خلال لقاء فريقي ألميريا مع برشلونة، وآمل بأن تصبح بفريقي بعد 5 سنوات عندما يصبح ثمنك أرخص".