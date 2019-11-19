بالفيديو... أهداف مباراة الأرجنتين وأوروغواي (2-2) الودية

سجل ليونيل ميسي هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع لينقذ الأرجنتين التي حولت تأخرها مرتين إلى تعادل 2-2 مع أوروغواي، في لقاء ودي ممتع لكرة القدم في إسرائيل اليوم الاثنين.

كانت الأرجنتين، التي لم تخسر في ست مباريات منذ مشاركتها المحبطة في كأس كوبا أمريكا، الأفضل في بداية اللقاء لكنها تأخرت في النتيجة في الدقيقة 34 حين سجل إدينسون كافاني من مسافة قريبة بعد تحضير متقن من لويس سواريز ولوكاس توريرا.

وهتف الجمهور كثيرا باسم ميسي وكان المهاجم عند حسن الظن بعد أن ساعد الأرجنتين في إدراك التعادل في الدقيقة 63، وفقا لرويترز.



ونفذ ميسي ركلة حرة حولها سيرجيو أجويرو برأسه إلى الشباك ليجعل النتيجة أكثر منطقية.

لكن سواريز أعاد التقدم لأوروجواي في الدقيقة 69 بركلة حرة قوية من مسافة 20 مترا.

وكانت الكلمة الأخيرة من نصيب ميسي، فبعد ثلاثة أيام من إهدار ركلة جزاء أمام البرازيل، لم يخفق هذه المرة وسدد بهدوء في الشباك.

وهذه آخر مباراة دولية للمنتخبين قبل بدء تصفيات كأس العالم 2022 في مارس/آذار المقبل.