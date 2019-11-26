هدف مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد (1-0) في دوري أبطال أوروبا... فيديو

فاز نادي يوفنتوس الإيطالي على نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني (1-0)، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف يوفتوس الوحيد باولو ديبالا في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

استحوذ يوفنتوس على مجريات المباراة حتى النهاية، فيما اعتمد أتلتيكو مدريد على طريقته الدفاعية التي دائما ما يبالغ فيها خارج ملعبه، حيث وصل الاستحواذ إلى 62% للسيدة العجوز مقابل 38% للروخي بلانكوس.

الابطال || يوفنتوس 1 × 0 اتلتيكو , ديبالا رائع رائع رائع رائع 😍😍



pic.twitter.com/6rlJRzRguf — اهداف و ملخصات كرة القدم (@ahdafmo3ath) November 26, 2019

بهذا الفوز يواصل يوفنتوس الذي صعد رسميا إلى الدور المقبل تربعه على رأس المجموعة بـ 10 نقاط، فيما تأخر صعود الروخي بلانكوس إلى المباراة المقبلة.