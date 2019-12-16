أهداف مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان (4-0) في الدوري الفرنسي... فيديو

فاز نادي باريس سان جيرمان على نظيره سانت إيتيان (4-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب جيوفري جيشار، ضمن الجولة 18 من الدوري الـفرنسي.

أحرز أهداف المباراة ليادنرو بايريدس، مبابي "هدفين"، وإيكاردي في الدقائق (9، 43، 72، 89).



بهذا الفوز يواصل باريس سان جيرمان هيمنته على صدارة الدوري الفرنسي برصيد 39 نقطة، بينما يحل سانت إيتيان في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.