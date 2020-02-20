الزمالك بطلا لكأس السوبر المصري للمرة الرابعة

توج نادي الزمالك بطلا لكأس السوبر المصري بعد تغلبه، مساء اليوم، الخميس، على غريمه التقليدي الأهلي، بضربات الجزاء الترجيحية.

تغلب الزمالك على الأهلي بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة، التي أقيمت على ملعب "محمد بن زايد" بمدينة أبوظبي، بالتعادل السلبي.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة، حيث فرض الأهلي سيطرته على أحداث الشوط الأول، وسنحت له أكثر من فرصة سهلة للتسجيل، خاصة لجيرالدو وآجاي، لكنهما لم ينجحا في ترجمة هذه الفرص إلى أهداف، رغم إحراز الأهلي لهدف، ولكن ألغي بداعي التسلل.

نجح الزمالك في فرض سيطرته على الشوط الثاني، دون خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوي، حارس الأهلي.

وسجل للأهلي في ضربات الترجيح، كل من علي معلول ومحمود متولي وعمرو السوليه، فيما فشل محمد هاني وأليو بادجي في التسجيل.

وتمكن كل من عبد الله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود علاء في التسجيل للزمالك، فيما فشل أشرف بن شرقي في ضربة جزاء واحدة.

يشار إلى أنه حضر المباراة من الجانب الإماراتي، حاضن المباراة، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وعمر الجانيني، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعدد من المسؤولين.

وبتلك النتيجة، رفع الزمالك بطولات السوبر المحلية لـ4، مقابل 11 للأهلي.

وكان الزمالك قد تُوج في الرابع عشر من شهر فبراير/ شباط الجاري بكأس السوبر الأفريقي، بعد فوزه على "الترجي" التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.