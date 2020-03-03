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    الشاي

    9 آثار خطيرة يسببها تناول الشاي يوميا

    © Photo / Pixabay / Natalia Koroshchenko
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    تفضل شريحة عريضة من الناس تناول كميات كبيرة من الشاي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ولكن إدمانه يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل الصحية.

    وفي الوقت الذي يحتوي الشاي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، فإن الإفراط فيه قد يلحق الضرر بالصحة العامة، ويتسبب في الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية.

    الشاي
    © Fotolia / Belokoni Dmitri
    دراسة: الابتعاد عن الشاي يحمي من أمراض المسالك البولية
    وأكد الموقع الإلكتروني الطبي "HEALTH LINE"، أن الشاي استخدم، منذ قرون عدة، كطب بديل، في الحد من الإصابة بأمراض مزمنة، مثل السرطان والسمنة والسكري وأمراض القلب.

    1- الأنيميا

    وعلى الرغم من ذلك، فإن تناول من 3 - 4 أكواب يوميا من الشاي الأحمر له نتائج سلبية، حيث يسبب الأنيميا، على سبيل المثال، لأنه يعيق الجهاز الهضمي من امتصاص الحديد المتوفر بالأطعمة، خاصةً إذا تم تناوله بعد الوجبات مباشرة، ما يزيد من فرص الإصابة بفقر الدم "الأنيميا".

    ونوه الموقع الطبي إلى أنه ينصح بعدم تناول الشاي بعد الوجبات، وألا تزيد الكمية على مدار اليوم عن 710 ملليغرام، لتجنب الإصابة بهذه المشكلة.

    2- التوتر والقلق

    يتسبب كثرة تناول الشاي في زيادة التوتر والقلق، ويكفي شرب 200 ملليغرام من الكافيين يوميا لشعور بالقلق والتوتر. وينصح بعدم الإفراط في تناول الشاي، مقابل تناول أعشاب أخرى تساعد على الاسترخاء، مثل اليانسون والبابونج.

    3- قلة النوم

    أشار الموقع الإلكتروني إلى أن تناول حوالي 200 ملليغرام من الشاي يوميا، قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم، مثل الأرق، لأن الكافيين المتوفر بالشاي الأحمر يحول الجسم دون إفراز هرمون الميلاتونين، المسئول عن النعاس والنوم. فيما يشدد على عدم تناول الشاي قبل النوم.

    4 - الدوار

    يؤدي تناول الشاي الأحمر إلى الغثيان والشعور بالدوار وعدم التركيز، خاصة مع تناوله بكميات كبيرة أو على معدة فارغة. 

    5- حرقة المعدة

    يشكل الشاي خطرا جسيما على صحة الجهاز الهضمي للإنسان، إذا تم تناوله على الريق أو في حالة الإفراط فيه، حيث يتسبب في الإصابة بحرق المعدة، لاحتواء الشاي على مواد كيميائية تزيد من أحماض المعدة، التي تؤدي بدورها إلى تآكل الجدار المبطن للمعدة.

    قياس ضغط الدم
    © Photo / Pixabay//rawpixel / 3254
    يمكن إعداده بطريقة "بسيطة"... مشروب شاي قادر على خفض ضغط الدم
    وينصح الأطباء في حال تكرار آلام حرقة المعدة عدم الإفراط في تناول الشاي.

    6. مضاعفات الحمل

    يسبب التعرض لكميات كبيرة من الشاي أثناء الحمل حدوث مضاعفات للمرأة الحامل، مثل الإجهاض وانخفاض الوزن عند الولادة. ويوصى بعدم تناول عدد أكواب من الشاي يزيد عن 200 مجم. 

    7- الصداع المزمن

    عند شعور الإنسان بالصداع، يتناول كميات كبيرة من الشاي الأحمر، ظنا منه أن سيقلل الصداع، وبتناول كميات أخرى منه فإن الأمر من الممكن أن ينقلب إلى العكس. أي يتسبب في صداع مزمن. 

    8 - الدوخة أو الدوار الشديد

    يتسبب تناول كميات كبيرة من الشاي في الدوار الشديد أو الدوخة، خاصة في حال تناول كميات تزيد عن 400-500 ملغم، أي ما يقرب من 6-12 كوبا (1.4-2.8 لتر) من الشاي.

    وينصح بعدم تناول كميات كبيرة من الشاي في جلسة واحدة. 

    9- الإدمان

    الإفراط في تناول كميات كبيرة من الشاي الأحمر، تؤدي إلى زيادة في معدل ضربات القلب، والتعب الشديد.

    انظر أيضا:

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    يمكن إعداده بطريقة "بسيطة"... مشروب شاي قادر على خفض ضغط الدم
    دراسة: الابتعاد عن الشاي يحمي من أمراض المسالك البولية
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    الكلمات الدلالية:
    علاج امراض القلب, القلق, التوتر, الإدمان, الشاي
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