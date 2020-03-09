أهداف مباراة ريال مدريد وريال بيتيس (1-2) في الدوري الإسباني... فيديو

خسر نادي ريال مدريد (1-2) أمام نظيره ريال بيتيس، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز أهداف المباراة لريال بيتيس، سيدني وكريستيان تيو في الدقائق (40، 82)، بينما أحرز كريم بنزيما هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة (48).



بهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند 56 نقطة في وصافة جدول الترتيب خلف برشلونة بنقطتين، ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 33 نقطة في المركز 12.