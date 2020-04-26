أريين روبين يفكر في العودة مجددا إلى الملاعب بعد الاعتزال

يفكر نجم بايرن ميونخ السابق، أريين روبين في العودة مجددا إلى ملاعب الساحرة المستديرة بعدما علق حذائه الصيف الماضي.

واعتزل روبين كرة القدم بعدما قضى 10 سنوات داخل جدارن نادي بايرن ميونخ الألماني حصل فيها مع الفريق البافاري على 8 ألقاب دوري وبطولة دوري أبطال أوروبا عام 2013.

وبحسب موقع "جول" العالمي، قال روبين في حديث مع إذاعة بايرن موينخ، "إنه لم يفتقد كرة القدم. ولكنه مرت عليه أوقات فكر فيها في اللعب مجددا والعودة إلى الأضواء".

ولم يمض على اعتزال روبين (36 عاما) سوى عام واحد، حيث لعب لكبار أوروبا مثل، جرونينجن وأيندهوفن الهولنديين وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

"In the beginning I didn't miss football at all.



"But then..." — Goal News (@GoalNews) April 26, 2020

وأضاف روبين، أنه مازل يأتيه هذا الشعور من حين لآخر (العودة للملاعب). مؤكدا أنه ينتابه شعور غريب منذ جائحة كورونا ولكن ربما يفكر في العودة مجددا إلى الملاعب بعد انتهاء الوباء.

وأشار روبين إلى أنه عندما تكون معتزلا لا أحد ينتظرك ولكنك تحتاج إلى شيء تستيقظ من أجله.

واختتم الهولندي الطائر، "ليس لدي شيء محدد في ذهني".