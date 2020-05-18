وكيل محمد صلاح يعلق على أنباء تلقيه عرضا من ريال مدريد

علق وكيل الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي على الأنباء التي تم تداولها في الفترة الأخيرة.

وقال رامي عباس، وكيل محمد صلاح، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا، "محمد صلاح لم يتناقش مع أي من مدربيه السابقين بشأن مستقبله".

وبذلك ينفي عباس ما قاله المدرب العام السابق لمنتخب مصر، هاني رمزي، بشأن تلقي محمد صلاح عرضا من ريال مدريد.

ولكن في الوقت ذاته لم يؤكد رامي عباس وجود العرض سابقا أو نفيه، حيث لم يتناول الأمر.

Mohamed never discussed any career plans with any ex coach. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) May 17, 2020

كان المدرب العام السابق لمنتخب مصر، هاني رمزي، قال في تصريحات تلفزيوية، إن صلاح أخبره بتلقيه عرضا من نادي ريال مدريد الإسباني، وتناقش معه بشأن مستقبله، مبرزا عمق العلاقة بينهما.

وأوضح: "المنتخب المصري كان في سويسرا، للعب مباراة ودية خلال ولاية (المدرب الأرجنتيني) هيكتور كوبر، وتواجدت هناك حينها وتحدثت مع صلاح (حول مستقبله)".

وربطت تقارير صحفية سابقة بين صلاح ريال مدريد، خاصة بعد تألق الدولي المصري في صفوف الريدز، على الصعيدين المحلي والأوروبي.

استطاع صلاح الذي انتقل إلى ليفربول قادما من روما سيف 2017 أن يحرز 91 هدفا ويصنع 37 آخرين حتى الآن مع الريدز.

كما فاز بلقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكذلك كأس العالم للأندية مع ليفربول.