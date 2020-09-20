أهداف مباراة يوفنتوس وسامبدوريا (3-0) في الدوري الإيطالي... فيديو

فاز نادي يوفنتوس الإيطالي على نظيره سامبدوريا بنتيجة (3-0)، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الكالتشيو.

أحرز أهداف المباراة، ديان كولوسيفسكي، ليوناردو بونوتشي، وكريستيانو رونالدو، في الدقائق (13 ، 78، 88).



وبذلك يحقق يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي، أول انتصاراته في الكالتشيو، بعد وصول المدرب الجديد، أندريا بيرلو.