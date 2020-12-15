وائل جمعة يبكي بعد تقرير عن مسيرته.. فيديو

بكى لاعب منتخب مصر ونجم الأهلي السابق، وائل جمعة على الهواء خلال ظهوره في على شاشة قناة فريقه السابق.

وخلال عرض تقرير عن مسيرته التي امتدت 14 عاما مع النادي الأهلي دخل وائل جمعة في نوبة بكاء.

وقال وائل جمعة، "تاريخ طويل.. كنا نستمتع بكوننا في الملعب.. افتقدت لعبة كرة القدم".

وائل جمعة يبكى متأثراٌ على الهواء عقب تقرير عن مشوار حياته مع النادى الاهلى#البيت_الكبير#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/dIdznUx5z7 — قناة أبطال الثلاثية 🏆🏆🏆 (@AlAhlyTV) December 14, 2020

لعب وائل جمعة مع فريق الأهلي منذ عام 2001 وحتى 2014، حيث اعتزل كرة القدم.

استطاع تحقيق الدوري 8 مرات، 3 ألقاب كأس مصر، 6 بطولات دوري أبطال أفريقيا ومثلهم كأس السوبر الإفريقي، بالإضافة للمركز الثالث في كأس العالم للأندية.