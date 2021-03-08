بشرى تحكي عن استدعائها للتجنيد مرة.. فيديو

روت الفنانة المصرية، بشرى، مجموعة من المواقف الكوميدية حدثت لها بسبب اسمها خلال مراحل التعليم المختلفة.

وقالت بشرى في تصريحات تلفزيونية، إن زملاءها كانوا ينادونها باسم "شبرا".

وأشارت إلى أنها طلبت للتجنيد مرة في شؤون الطلبة الخاصة بكليتها وهو ما فاجأها جدا، حيث عندما ذهبت إليهم وجدت أنهم يبحثون عن ذكر بنفس الاسم.



وكانت الفنانة بشرى احتفلت بعيد الحب مع زوجها رجل الأعمال سالم هيكل عبر حسابها بموقع الصور الشهير إنستغرام، موجهة له رسالة رومانسية.

وتشارك في مسلسل "الاختيار 2" مع عدد من الفنانين منهم كريم عبد العزيز وإياد نصار وأحمد مكي، إضافة إلى ضيوف الشرف.