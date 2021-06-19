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    ثقوب في نافذة طائرة

    ماذا يحدث إذا كسرت نافذة الطائرة جوا... نصائح يجب أن يعرفها الجميع

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    تعتبر حوادث تكسر زجاج نوافذ الطائرة من الحوادث النادرة، لكن سجل حدوثها أكثر من مرة، لذلك ينصح خبراء الطيران بربط حزام الأمان في جمع الأوقات التي يتواجد فيها المسافر على مقعده.

    ينصح خبراء الطيران بالالتزام التام بالتعليمات التي تتضمن التأكد من ربط الأحزمة خلال عمليات الإقلاع والهبوط، ومراقبة شارة الأحزمة المتواجدة في القمرة، والتي تدل على مواعيد ربط الأحزمة الصارم التي يجب التقيد بها أثناء الرحلة.

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    كما ينصح الخبراء بوضع أقنعة الأوكسجين فور سقوطها من أماكنها المتمركزة فوق رؤوس المسافرين تقريبا، ومساعدة الآخرين على ارتدائها خصوصا الأطفال.

    رحلات سجلت حوادث انكسار نوافذ

    خرج الزجاج الأمامي لطائرة في الرحلة رقم "5390" التابعة للخطوط الجوية البريطانية في عام 1990، وكاد قائد الطائرة أن يخرج من القمرة.

    واستطاع المضيف الجوي الإمساك بكابتن الطائرة في اللحظات الأخيرة حيث استطاع الأخير الهبوط بالطائرة اضطراريا بنجاح وإنقاذ المسافرين.

    وفي عام 2018، انفجر حاجب الريح في منتصف رحلة إيرباص ذات الرقم "أ 319"، لكن الطيار كان قد وضع حزام الأمان واستطاع التحكم بالطائرة لحين هبوطها بنجاح.

    هذا ما يحدث عن انكسار نافذة الطائرة

    نشر موقع "brightside" الأمريكي مجموعة معلومات هامة جدا تتحدث عن تحطم نوافذ الطائرات والنصائح والتعليمات التي يجب اتباعها عند حدوث هذه المشكلة خلال التحليق.

    الأمر الأول الذي سيلاحظه المسافرون هو سماع ضوضاء عالية للغاية بسبب أجهزة ضغط المقصورة التي ستعمل بأقصى طاقتها لتوفير هواء طبيعي وتمكين المسافرين من التنفس.

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    وعند انكسار النافذة يخرج هواء المقصورة من فتحة الانكسار بسرعة كبيرة ما يسبب خلالا في ضغط المقصورة الأمر الذي يستدعي سقوط أقنعة الأوكسجين.

    بالإضافة إلى ذلك يسحب الهواء الخارج من الفتحة الأشياء الصغيرة معه كالأوراق والمحفظات أو الهواتف النقالة وغيرها كما يمكن أن يسحب أيضا البشر، بحسب حجم الانكسار، لذلك ينصح بربط الأحزمة بشكل دائم.

    وتنخفض درجة حرارة المقصورة بشكل كبير، كما أن اختلاف الضغط الشديد قد يسبب أضرارا بالغة في غشاء الطبل داخل الأذن.

    نصائح يجب اتباعها عند انكسار نافذة

    القاعدة الأهم في هذه الحوادث أو حوادث الطيران بشكل عام هو الحفاظ على الهدوء وعدم مغادرة المقاعد للسماح لطاقم الطائرة بالتعامل مع المشكلة.

    ومن أهم القضايا التي ينصح بها الخبراء هو ربط الأحزمة بشكل دائم عند الجلوس في المقعد، أو التأكد من ربطها على الفور عند حدوث أي طارئ في المقصورة ومساعدة الأطفال على ربط الأحزمة.

    عند سقوط أقنعة الأوكسجين سارع في وضع القناع بشكل صحيح على الوجه لتأمين الأوكسجين الكافي للتنفس وساعد الآخرين على وضعه في حال كانوا بجانبك، خصوصا الأطفال وتأكد من التزامهم بالتواجد على المقاعد.

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    سيبدأ قائد الطائرة بتنفيذ عمليه هبوط سريعة، بهدف تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى كما سيعمل على تخفيض سرعة الطائرة بشكل كبير بهدف الوصول إلى الحد الآمن الذي يستطيع فيه الركاب التنفس بلا أقنعة.

    نوافذ الطائرة تحتوي على ثقوب... لماذا؟  

    بالرغم من الحوادث المسجلة، إلا أن الطيران جوا يعتبر من أكثر وسائل النقل أمانا في العالم، حيث يسجل حوادث انكسار نوافذ في 2.7 من الحالات، لكن حالات اختلال الضغط قد تتعلق بمشكلات أخرى.

    ويظن الكثيرون أن هناك مشكلة في النوافذ عند رؤية ثقوب صغيرة جدا، لكن هذه الثقوب هامة جدا في عملية منع احتباس الضغط وتكاثفه، حيث تصنع النوافذ من عدة طبقات.

    وتدخل بعض المواد المعالجه والقوية جدا في عملية تصنيع النوافذ، حيث تصمم من عدة طبقات خاصة من مواد الزجاج الشبكي أو الأكريليك، الأمر الذي يعطيها متانة عالية جدا خلال الرحلات والتقلبات الجوية.

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