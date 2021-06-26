أهداف مباراة إيطاليا والنمسا (2-1) المثيرة.. فيديو

أحرزت إيطاليا ثنائية في الوقت الإضافي عبر البديلين فيدريكو كييزا وماتيو بيسينا لتفوز 2-1 بصعوبة على النمسا، وتحجز مقعدها في دور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم اليوم السبت.

وبدأت إيطاليا، التي لم تخسر حتى الآن في 31 مباراة متتالية في رقم قياسي وطني جديد، المباراة بقوة عندما رد القائم تسديدة قوية من تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 32.

لكن النمسا، التي كانت تتطلع إلى فوزها الأول على إيطاليا منذ 62 عاما، بدت أكثر جرأة بعد الاستراحة وهزت الشباك بضربة رأس من ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 65، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

ومع ذلك، فقد نفدت قوة لاعبي النمسا ما سمح لكييزا بالكثير من الوقت والمساحة في الدقيقة 95 ليسيطر على تمريرة ليوناردو سبيناتزولا العرضية، داخل منطقة الجزاء قبل أن يهز الشباك من زاوية ضيقة.



ووجد بيسينا أيضا المساحة ليطلق تسديدة من مدى قريب في المرمى بالدقيقة 105 قبل أن يقلص ساسا كالادزيتش الفارق للنمسا بضربة رأس رائعة إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 114.

وستلتقي إيطاليا في دور الثمانية في ميونيخ يوم الجمعة المقبل مع الفائز من مواجهة بلجيكا والبرتغال غدا الأحد.

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