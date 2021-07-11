رونالدو هداف أمم أوروبا رغم الخروج مبكرا

حقق كريستيانو رونالدو لقب هداف أمم أوروبا 2020، والتي حصدتها إيطاليا بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح (3-2) بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي والإضافي، اليوم الأحد.

واستطاع رونالدو أن يحرز 5 أهداف خلال البطولة منهم 3 ضربات جزاء، ليتساوى مع باتريك شيك مهاجم التشيك، الذي سجل 5 أهداف أيضا، لكن الدون البرتغالي شارك في تمريرة حاسمة وعدد دقائق أقل بمعدل 360 دقيقة، وهو ما رجح كفته ليفوز بالجائزة.

وبحسب نظام بطولة أمم أوروبا إذ تساوى لاعبين في عدد الأهداف، يتم الاحتكام إلى التمريرات الحاسمة وعدد دقائق اللعب وهو ما كان من نصيب رونالدو، حيث لم يشارك شيك في أي تمريرة حاسمة كما لعب 404 دقائق، وفقا لموقع البطولة.

كانت البرتغال خرجت من دور الـ 16 بعد الخسارة بهدف أمام بلجيكا.