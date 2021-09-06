"زورونغ" تلتقط صورة فريدة من المريخ... كاميرات الصين تثبت جدارتها في الفضاء أيضا

استطاعت المركبة الصينية "زورونغ" إرسال صورة رائعة جدا من الكوكب الأحمر، احتفالا بمرور 100 يوم على وصلها إلى المريخ.

وصورت عدسات المركبة الصينية "زورونغ" (Zhurong) صورة بانوراميه رائعة جدا من الكوكب الأحمر، لتثبت من جديد على قدرة الصين في مجال صناعة الكاميرات الرقمية ذات الكفاءة العالية، ليس فقط في مجال أجهزة الهاتف الجوال، لكن في مجال استخدامات الفضاء السحيق أيضا.

وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، سجلت المركبة مشهدا مذهلا بزاوية 360 درجة، من نقطة مميزة تمركزت فيها مركبة زورونغ على المريخ، والتي نشرتها إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA).

Zhurong update: New panorama from the rover close to a dune. Zhurong has covered 1064 metres as of August 30, continuing south of the landing platform [CNSA/PEC] https://t.co/zFXjXqWM4k pic.twitter.com/4wclXTXCga — Andrew Jones (@AJ_FI) August 30, 2021

ويلاحظ من خلال تتبع الصور الملتقطة من قبل المركبة الصينية التي تتميز بشكلها الفريد، دقة وجودة في التصوير، ناجمة عن التقنيات العالية المستخدمة مع ميزات الإرسال الدقيقة.

وأشارت المصادر الصينية إلى أن المركبة ترسل هذه الصورة قبل أن تدخل في "الوضع الآمن" في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتدخل مركبتي "زورونغ- Zhurong" و"تينوين Tianwen-1"، "الوضع الآمن" من منتصف سبتمبر/ أيلول إلى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، بسبب اقتران شمسي يحدث في الخريف القادم، مما سيمنع الاتصالات بين العربة الجوالة على المريخ وقواعد التتبع على كوكب الأرض.