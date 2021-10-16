بومة تأخذ جلسة مساج كاملة قبل العودة إلى "مشقات الحياة"... فيديو

نشرت قناة متخصصة بعالم الحيوان مقطع فيديو مقتضبا، تظهر فيه مجموعة إجراءات طبية نفذها متخصصون بهدف تفحص بومة قبل إطلاقها من جديد لتواجه "مشقات الحياة البرية"، بهدف التأكد من صحتها العامة.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته قناة "Oregon Zoo" المتخصصة في عالم الحيوان على "يوتيوب"، مقطع صغير لقيام أطباء بعملية فحص شاملة لبومة من نوع الصيّاحة الشرقية، قبل إطلاقها إلى الحياة البرية.

ونفذ الأطباء المتخصصون سلسلة فحوصات شملت العين وباقي أعضاء الجسد، حيث تضمنت الفحوصات إجراء مجموعة حركات تظهر كحركات مساج شملت الرأس وتحت الأجنحة وأسفل العنق والصدر.

وظهر على البومة علامات السعادة والانتعاش في وجهها، حيث تهدف هذه الإجراءات السريعة إلى التأكد من سلامة وحيوية كامل أعضاء الطير قبل إطلاقه لمواجهة مصاعب الحياة الحقيقية في الطبيعة.

الجدير بالذكر، أن البومة الصيّاحة الشرقية (Screech owl) هي طائر جارح تعيش حياة ليلية وتعتبر من أكثر الحيوانات المموهة التي تتمتع بقدرات فريدة على التخفي حيث يمتزج لونها البني والرمادي والأبيض مع لحاء الأشجار، وتستغل تجاويف الأشجار بهدف التخفي وصيد الحيوانات الصغيرة كالفئران والطيور.

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