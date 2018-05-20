المدير الفني لبرشلونة يصدم عشاق ميسي

وانضم ميسي، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، لتشكيلة برشلونة لخوض المباراة التي ستكون الأخيرة للقائد أندريس إنيستا بعد 16 عاما في قلب وسط النادي الكتالوني.
وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي أمس السبت "لقد خاض ميسي الكثير من الدقائق وتعرض لإصابات خفيفة وشارك في المباريات رغم الإصابة.
وأضاف، "في نهاية الموسم نعتقد أنه من الأفضل إراحته. في آخر مرة شارك لمدة 15 دقيقة في جنوب أفريقيا لأسباب تعاقدية لكننا نخطط لإراحته"، بحسب "رويترز".
وشارك ميسي في 53 مباراة مع برشلونة في كل المسابقات هذا الموسم ويتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 34 هدفا وسيحمل آمال منتخب الأرجنتين في كأس العالم الشهر المقبل.
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