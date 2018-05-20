المدير الفني لبرشلونة يصدم عشاق ميسي

يخطط إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة إلى استبعاد ليونيل ميسي من التشكيلة الأساسية لآخر مباراة لحامل لقب دوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم أمام ريال سوسيداد، اليوم الأحد، في ظل حاجة النجم الأرجنتيني إلى راحة بعد موسم مرهق.

وانضم ميسي، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، لتشكيلة برشلونة لخوض المباراة التي ستكون الأخيرة للقائد أندريس إنيستا بعد 16 عاما في قلب وسط النادي الكتالوني.

© REUTERS / MIGUEL VIDAL بالفيديو... هاتريك ميسي يتوج برشلونة بطلا للدوري الإسباني

ولم يشارك ميسي في مباراة برشلونة الأخيرة التي خسرها 5-4 أمام ليفانتي، ليتلقى هزيمته الأولى بالدوري، بينما شارك النجم الأرجنتيني كبديل أمام ماميلودي صن داونز في جنوب أفريقيا يوم الأربعاء الماضي.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي أمس السبت "لقد خاض ميسي الكثير من الدقائق وتعرض لإصابات خفيفة وشارك في المباريات رغم الإصابة.

وأضاف، "في نهاية الموسم نعتقد أنه من الأفضل إراحته. في آخر مرة شارك لمدة 15 دقيقة في جنوب أفريقيا لأسباب تعاقدية لكننا نخطط لإراحته"، بحسب "رويترز".

وشارك ميسي في 53 مباراة مع برشلونة في كل المسابقات هذا الموسم ويتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 34 هدفا وسيحمل آمال منتخب الأرجنتين في كأس العالم الشهر المقبل.