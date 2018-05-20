نجم هجوم منتخب مصر في طريقه لفريق محمد صلاح القديم

كشفت تقارير صحفية عالمية عديدة عن أن نجم هجوم منتخب مصر، محمود حسن "تريزيجيه"، في طريقه للانتقال إلى فريق محمد صلاح القديم.

وأشار موقع "كينج فوت" الرياضي المتخصص إلى أن تريزيجيه، مهاجم فريق "قاسم باشا" التركي، في طريقه للانتقال إلى فريق فيورنتينا الإيطالي، الفريق السابق لنجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh تريزيجيه: مصر يجب ألا تخاف من أحد في كأس العالم

ويقدم تريزيجيه أداء متميزا مع "قاسم باشا"، حيث سجل 16 هدفا، وساهم في تسجيل 8 أهداف أخرى بتمريراته الحاسمة.

وقال الموقع إن اللاعب المصري بالفعل بدأت أندية تركية كبرى في التفاوض معه للانتقال في فترة الانتقالات الصيفية، مثل غالاتاسراي، بالإضافة إلى أندية في الدوري الإنجليزي مثل: بيرنلي، وإيفرتون، وليسترسيتي، وبورتسموث، لكن اللاعب يبدو أنه يفضل أن يسير على خطى زميله في الفراعنة، محمد صلاح بالانتقال إلى فيورنتينا.

لكن "قاسم باشا"، يبدو أنه سينتظر قبل الإعلان عن إتمام أي صفقة لانتقال تريزيجيه، 23 عاما، حتى تنتهي مشاركة اللاعب مع المنتخب المصري في مونديال "روسيا 2018"، خاصة وأن سعره قد يرتفع بصورة كبيرة لو ظهر بصورة جيدة في كأس العالم، وحقق انتصارات وإنجازات مع الفراعنة.