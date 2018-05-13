مفاجآت "بالجملة" في قائمة المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم

وضمت القائمة الأولية للفراعنة 29 لاعبا، سيتم الاختيار منهم القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم بروسيا.

© AP Photo / Sunday Alamba تفاصيل فندق إقامة منتخب مصر في كأس العالم في روسيا

وستشارك تلك القائمة في معسكر المنتخب الأخير ، الذي سينطلق يوم 22 مايو/أيار، وسيتخلله 3 مباريات ودية يوم 25 مايو/أيار أمام الكويت، ثم لقاء أمام كولومبيا يوم 1 يونيو/حزيران، وأخيرا مباراته أمام بلجيكا يوم 6 يونيو.

وشهدت القائمة الأولية مفاجآت عديدة، أبرزها ضم المدير الفني للمنتخب، الأرجنتيني هيكتور كوبر، لاعبين جدد إليها، مثل: مهاجم المصري البورسعيدي، أحمد جمعة، ولاعبا الزمالك، محمود عبد العزيز ومحمود حمدي "الونش".

كما عاد إلى قائمة الفراعنة حارس الأهلي المصري، شريف إكرامي، رغم غيابه عن المشاركة أساسيا مع فريقه وغيابه عن قائمة المنتخب منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

كما عاد إلى قائمة المنتخب أيضا اللاعب عمرو طارق، لاعب أورلاندو سيتي الأمريكي.

وحافظت القائمة على قوامها الرئيسي، الذي يعد أبرزها، الحارس المخضرم، عصام الحضري، ونجم ليفربول، محمد صلاح.

29 لاعبا لمعسكر المنتخب: الحضري،أحمد فتحي ، إكرامي، "شيكابالا"، المحمدي،عبدالله السعيد، عبدالشافي، حجازي، النني، صلاح، مروان محسن، جابر، كوكا، سمير، حامد، "كهربا"،"تريزيجيه"، جبر، رمضان،سام، وردة،ايمن اشرف، الشناوى، كريم حافظ، عواد،احمد جمعة،عمرو طارق، "الونش"،ومحمود عبد العزيز — EFA.eg (@EFA) May 13, 2018

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وجاءت قائمة المنتخب المصري الأولية على النحو التالي:

حراسة المرمى:

عصام الحضري (التعاون السعودي) — محمد الشناوي (الأهلي المصري) — شريف إكرامي (الأهلي المصري) — محمد عواد (الإسماعيلي المصري)

الدفاع:

أحمد فتحي (الأهلي المصري) — أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) — عمر جابر (لوس أنجلوس الأمريكي) — محمد عبد الشافي (الفتح السعودي) — أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) — سعد سمير (الأهلي المصري) — علي جبر (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) — كريم حافظ (لانس الفرنسي) — عمرو طارق (أورلاندو سيتي الأمريكي) — محمود حمدي "الونش" (الزمالك المصري) — أيمن أشرف (الأهلي المصري)

الوسط:

محمود عبد الرازق "شيكابالا" (الرائد السعودي) — عبد الله السعيد (كوبيون بالوسورا الفنلندي) — محمد النني (أرسنال الإنجليزي) — طارق حامد (الزمالك المصري) — محمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة السعودي) — محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي) — رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) — سام مرسي (ويغان الإنجليزي) — عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) —محمود عبد العزيز (الزمالك المصري)

الهجوم:

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) — مروان محسن (الأهلي المصري) — أحمد حسن كوكا (سبورتنج براغا البرتغالي) — أحمد جمعة (المصري البورسعيدي).

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى بالمونديال مع منتخبات أوروغواي وروسيا (مستضيف البطولة) والسعودية.

وسيفتتح الفراعنة مبارياته في المونديال أمام أوروغواي يوم 15 يونيو/حزيران، ثم يواجه روسيا يوم 19 يونيو، ويلعب مع السعودية يوم 25 يونيو.