مونديال روسيا تحت المجهر في اجتماع الـ"فيفا"

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دعوة لرؤساء الاتحادات الـ211، لحضور مؤتمر لندن، لتحليل بطولة كأس العالم 2018، والتي أقيمت في روسيا وتوج بها المنتخب الفرنسي.

بحسب وسائل إعلام بريطانية في بيان نقلته عن الـ"فيفا"، بأن هدف المؤتمر هو تحليل نسخة مونديال روسيا، من الجوانب الفنية والتكتيكية ومقارنتها بالبطولات السابقة، بالاستناد على تقرير لجنة الدراسات الفنية في "فيفا".

من جهته صرح نائب الأمين العام لـ"فيفا"، زفونيمير بوبان، بأن هدف المؤتمر هو عرض ومناقشة النتائج التي توصل لها خبراء "الفيفا"، بالإضافة للاستماع لآراء رؤوساء الاتحادات. وتم تحديد يوم 23 سبتمبر/أيلول المقبل موعدا لعقد الاجتماع.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi بوتين: كأس العالم في روسيا حدث هام على المستوى العالمي

وأضاف بأن بطولة كأس العالم تعتبر بمثابة منصة تعليمية بآثار إيجابية لتطوير الجوانب الفنية لكرة القدم، بحسب ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

يذكر بأن بطولة كأس العالم الأخيرة والتي أقيمت في روسيا شهدت إدخال عدد من القوانين الجديدة للبطولة، كـ"تقنية الفيديو" والتبديل الرابع في الأشواط الإضافية.

ونالت النسخة الروسية من البطولة إجماعا دوليا كبيرا وردود أفعال إيجابية من أعضاء "الفيفا" والمنتخبات المشاركة لحسن التنظيم والأجواء الرائعة التي رافقت البطولة.