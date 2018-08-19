قبل أن يلعب أي مباراة... ميلان يعلن إصابة لاعبه الكرواتي بمرض في القلب

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم السبت، توقف لاعبه الكرواتي وصيف بطل العالم، إيفان سترينيتش، عن ممارسة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة، بسبب مرض خطير.

وقال النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي: "إيفان سترينيتش يعاني من تضخم في عضلة القلب، وبالتالي اللاعب سيحتاج للمزيد من الراحة، في الفترة المقبلة".

وأضاف: "سيتوقف الكرواتي عن ممارسة النشاط الرياضي لفترة مؤقتة، حتى يتم الانتهاء من الاختبارات".

🎙 Ivan Strinic's first words as a Rossonero: "I'm at one of the top clubs in the world" ❤⚫

Watch the full interview: https://t.co/EKhBGvw7AO

Il croato a @MilanTV: "Sono arrivato in uno dei club più grandi al mondo" ❤⚫

Guarda l'intervista completa: https://t.co/DEDPDt7Hw1 pic.twitter.com/hwYSNQCG13 — AC Milan (@acmilan) ١ أغسطس ٢٠١٨

وانضم المدافع البالغ 31 عاما، والذي كان أحد العناصر الأساسية في التشكيلة الكرواتية التي بلغت المباراة النهائية لكأس العالم 2018، إلى النادي الإيطالي في يوليو الماضي لثلاثة أعوام قادما من سمبدوريا، ولم يلعب بعد أي مباراة مع ناديه الجديد.

وكان ميلان يعول على سترينيتش في مسعاه لكسر هيمنة يوفنتوس على كرة القدم المحلية في الأعوام الماضية، إلى جانب لاعبين انضموا إلى صفوف الروسونيري هذا الصيف، من أمثال مواطنه نيكولا كالينيتش والأرجنتيني غونزالو هيغواين والمدافع ماتيا كالدارا وحارس المرمى الإسباني بيبي رينا.

وخاض سترينيتش 41 مباراة دولية، منها ست مباريات من سبع خاضها المنتخب الكرواتي في مسيرته نحو المباراة النهائية لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر أمام فرنسا بنتيجة 2-4 في النهائي.