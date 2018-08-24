ساديو ماني يتراجع وسط تقارير عن توتر علاقته مع محمد صلاح

أكد النجم السنغالي، ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن علاقة صداقة قوية تجمعه بالمحترف المصري محمد صلاح، زميله في الفريق.

وبحسب موقع "كينج فوت"، "أنا وروبرتو فيرمينو، ومحمد صلاح أصدقاء رائعون، أستمتع معهم خارج الملعب".



© REUTERS / ADAM HUNGER مدرب ليفربول يتحدث لأول مرة عن صراع داخل الفريق... محمد صلاح أحد أطرافه

وأضاف ماني مجيبا عن سؤال هل دخلت في سباق مع محمد صلاح لمعرفة من الأسرع، قائلا: "أنا أسرع، يا رفاق أنا أسرع، آسف محمد صلاح".

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن خلافات بين صلاح وماني شابت غرفة ملابس ليفربول في الأيام السابقة.

واستطاع محمد صلاح في بداية الموسم الحالي أن يسجل هدفا، ويصنع آخرا في أول مباراتين بالموسم الحالي، فيما أحرز ماني 3 أهداف.

وأتى تصريح ماني مؤخرا ليتناقض مع تصريحه العام الماضي عن الأمر ذاته: "أعتقد أنه أسرع مني! مو أسرع مني! نحن لم ندخل في سباق معا — حتى الآن — لكنه أيضا سريع للغاية".

وبحسب صحيفة "فور فور تو" الإنجليزية، كان يورغن كلوب المدير الفني للفريق قد كشف عن منافسة قوية بين المصري محمد صلاح، وزميله السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، خلال الموسم الحالي 2018-2019.

وقال كلوب عن تلك المنافسة: "لا أظن أنهم مشغولون بعدد معين من الأهداف المسجلة، ما يهمهم فقط هو الفوز، يحبون طريقة لعبنا ويستفيدون من ذلك، ويساندون الفريق كثيرا في الجوانب الدفاعية".

ولعب ليفربول — حتى الآن — مباراتين في الدوري الإنجليزي، حيث جاءت بدايته مميزة، إذ فاز فيهما، وكانتا ضد وست هام وكريستال بالاس، حيث فاز "4/0" و"2/0" على الترتيب.