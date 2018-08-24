ساديو ماني يتراجع وسط تقارير عن توتر علاقته مع محمد صلاح

وبحسب موقع "كينج فوت"، "أنا وروبرتو فيرمينو، ومحمد صلاح أصدقاء رائعون، أستمتع معهم خارج الملعب".
وأتى تصريح ماني مؤخرا ليتناقض مع تصريحه العام الماضي عن الأمر ذاته: "أعتقد أنه أسرع مني! مو أسرع مني! نحن لم ندخل في سباق معا — حتى الآن — لكنه أيضا سريع للغاية".
وبحسب صحيفة "فور فور تو" الإنجليزية، كان يورغن كلوب المدير الفني للفريق قد كشف عن منافسة قوية بين المصري محمد صلاح، وزميله السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، خلال الموسم الحالي 2018-2019.
وقال كلوب عن تلك المنافسة: "لا أظن أنهم مشغولون بعدد معين من الأهداف المسجلة، ما يهمهم فقط هو الفوز، يحبون طريقة لعبنا ويستفيدون من ذلك، ويساندون الفريق كثيرا في الجوانب الدفاعية".
ولعب ليفربول — حتى الآن — مباراتين في الدوري الإنجليزي، حيث جاءت بدايته مميزة، إذ فاز فيهما، وكانتا ضد وست هام وكريستال بالاس، حيث فاز "4/0" و"2/0" على الترتيب.
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