تركي آل الشيخ يوجه طلبا للمشجعين السعوديين... ويكشف عن تقنية جديدة في الدوري

دعا رئيس هيئة الرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، الروابط الجماهيرية للأندية، إلى ابتداع طرق جديدة في التشجيع.

وقال آل الشيخ في مجموعة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ليت روابط الأندية تعيد النظر في بعض الأهازيج وطرق التشجيع. اليوم بصراحة وجدت بعضها مزعجا، ولا يتناسب مع التطور!".

ليت روابط الأندية تعيد النظر في بعض الأهازيج وطريقة التشجيع…

اليوم بصراحة وجدت بعضها مزعجة ولا تتناسب مع التطور!

أعتقد بإمكان روابط الهلال والاتحاد والنصر. والأهلي والبقية تقديم ما يناسب الموسم الجديد.. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

وأردف "أعتقد بإمكان روابط الهلال والاتحاد والنصر والأهلي والبقية، تقديم ما يناسب الموسم الجديد".

كما طلب تركي آل الشيخ، من الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتماد الحكم الأجنبي الرابع، خلال مباريات الموسم الحالي.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تغريده جاء فيها: "آمل من الاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة النظر في أن يكون الحكم الرابع أجنبيا أيضا، إلى أن يصبح الحكم السعودي جاهزا".

آمل من الاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة النظر في أن يكون الحكم الرابع أجنبي أيضاً… إلى أن يصبح الحكم السعودي جاهزا.. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

وأضاف تركي آل الشيخ تغريدة أخرى بخصوص مباراة الشباب والاتحاد، التي تجمع بين الفريقين في قمة منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري المحترفين السعودي.

وكتب رئيس هيئة الرياضة: "نشاهد الآن مباراة الشباب والاتحاد، شكرا للمهندس عبد الرحمن القضيب، إضاءة الملعب وصلت إلى لوكس كأعلى إضاءة ملعب في العالم".

نشاهد الآن مباراة الشباب والاتحاد ، شكرا للمهندس عبدالرحمن القضيب إضاءة الملعب وصلت إلى ٤٠٠٠ لوكس كأعلى إضاءة ملعب في العالم ، فرقت الإضاءة… — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

يذكر أن الدوري السعودي انطلق مساء أمس الخميس، بـ 3 مباريات، جمعت بين الوحدة والحزم وانتهت بالتعادل السلبي، والاتفاق والرائد وتعادلا بهدف لمثله، فيما حقق النصر فوزا قاتلا على أحد بهدفين لهدف.