بالصور... مورينيو يسقط بطريقة كوميدية في مباراة إنجلترا وإسبانيا

وكان فاز منتخب إسبانيا على نظيره الإنجليزي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت، اليوم السبت، على ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات بطولة دوري أمم أوروبا.
تقدم منتخب إنجلترا بالدقيقة (11) عن طريق ماركوس راشفورد، من تمريرة زميله لوك شو، ولكن استطاع الماتدور قلب النتيجة من التأخر بهدف للفوز بهدفين منذ الشوط الأول.
Breaking: Jose Mourinho just fell over at Club Wembley while attending England v Spain pic.twitter.com/qgVEit5CDz— indykaila News (@indykaila) ٨ سبتمبر ٢٠١٨
وكان مانشستر يونايتد قد خسر مباراتين في أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي، حيث حصد 6 نقاط فقط، حتى الآن.
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