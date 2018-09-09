بالصور... مورينيو يسقط بطريقة كوميدية في مباراة إنجلترا وإسبانيا

أظهرت عدسات المصورين صورا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد سقوطه على الأرض خارج ملعب "ويمبلي" في أثناء عبوره أحد الحواجز من أجل مشاهدة مباراة إنجلترا أمام إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية.

وكان فاز منتخب إسبانيا على نظيره الإنجليزي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت، اليوم السبت، على ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات بطولة دوري أمم أوروبا.

© AFP 2018 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU بالفيديو... أهداف مباراة إنجلترا وإسبانيا (1/2)

تقدم منتخب إنجلترا بالدقيقة (11) عن طريق ماركوس راشفورد، من تمريرة زميله لوك شو، ولكن استطاع الماتدور قلب النتيجة من التأخر بهدف للفوز بهدفين منذ الشوط الأول.

وحرص مورينيو على متابعة اللقاء حيث يلعب العديد من لاعبي مانشستر يونايتد على غرار خيسي لينجارد، ماركوس راشفورد ولوكا شو من إنجلترا، والحارس دي خيا من منتخب إسبانيا.

ورصدت الكاميرات سقوط مورينيو خارج الملعب، حيث سلطت وسائل الإعلام الإنجليزية الضوء على الواقعة المثيرة، للمدرب المثير للجدل دائما مورينيو.

Breaking: Jose Mourinho just fell over at Club Wembley while attending England v Spain pic.twitter.com/qgVEit5CDz — indykaila News (@indykaila) ٨ سبتمبر ٢٠١٨

وكان مانشستر يونايتد قد خسر مباراتين في أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي، حيث حصد 6 نقاط فقط، حتى الآن.