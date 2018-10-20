فيديو وصور... إصابة خطيرة لـ "عموري" واللاعب يخرج من المباراة باكيا

أصيب اللاعب الإماراتي المحترف في صفوف الفريق الأول لنادي الهلال السعودي عمر عبدالرحمن عموري، بإصابة خطيرة في أولى دقائق مباراة الزعيم مع الشباب.

وخرج اللاعب باكيا ولم يستطع إكمال المباراة التي تقام ضمن الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان.

وكانت كرة عرضية في طريقها لعموري في أولى دقائق المباراة وتدخل مدافع الشباب غامان على عموري في كرة مشتركة، ما أدى لإصابة اللاعب واستبدله المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الفريق باللاعب عبدالله عطيف في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.

وفور خروج عموري لم يستطع أن يتمالك نفسه وانفجر في البكاء، في لقطة تثبت رغبة اللاعب الإماراتي في إكمال المباراة إلا أن الإصابة منعته من ذلك.

دموع اللاعب عمر عبدالرحمن بعد خروجه من المباراة مصاباً#الشباب_الهلال#دوري_بلس pic.twitter.com/i5x36BWa06 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال على تويتر أن الفحوص الطبية الأولية أوضحت تعرض اللاعب "عمر عبدالرحمن" لإصابة في الركبة، وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية؛ وذلك للاطمئنان على حالته.