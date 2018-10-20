فيديو وصور... إصابة خطيرة لـ "عموري" واللاعب يخرج من المباراة باكيا

وخرج اللاعب باكيا ولم يستطع إكمال المباراة التي تقام ضمن الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان.
وكانت كرة عرضية في طريقها لعموري في أولى دقائق المباراة وتدخل مدافع الشباب غامان على عموري في كرة مشتركة، ما أدى لإصابة اللاعب واستبدله المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الفريق باللاعب عبدالله عطيف في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.
لقطة إصابة لاعب نادي الهلال عمر عبدالرحمن#الشباب_الهلال#دوري_بلس pic.twitter.com/UEo3e1sx6v— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨
وفور خروج عموري لم يستطع أن يتمالك نفسه وانفجر في البكاء، في لقطة تثبت رغبة اللاعب الإماراتي في إكمال المباراة إلا أن الإصابة منعته من ذلك.
دموع اللاعب عمر عبدالرحمن بعد خروجه من المباراة مصاباً#الشباب_الهلال#دوري_بلس pic.twitter.com/i5x36BWa06— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨
📸 #صور|— الرياضية — عاجل (@ariyadhiah_br) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨
من إصابة #عموري نجم #الهلال، التي خرج على إثرها مصاباً عند الدقيقة (7) في مباراة #الشباب.. pic.twitter.com/TQkRnUnNN6
وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال على تويتر أن الفحوص الطبية الأولية أوضحت تعرض اللاعب "عمر عبدالرحمن" لإصابة في الركبة، وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية؛ وذلك للاطمئنان على حالته.
📃 أوضحت الفحوص الطبية الأولية تعرّض اللاعب "عمر عبدالرحمن" لإصابة في الركبة وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية؛ وذلك للاطمئنان على حالته. #الهلال— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨
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