رونالدو يوجه طلبا إلى ميسي... ويكشف سرا عن مارسيلو وريال مدريد

أجرى الأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو، لأول مرة، حوارا مع إحدى الصحف الإيطالية والذي كشف فيه الكثير عن ماضيه مع ريال مدريد، وحاضره مع يوفنتوس، كما طالب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالتحدي.

وانضم النجم الأرجنتيني كريستيانو رونالدو، الصيف الماضي، إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد، في صفقة هزت عالم كرة القدم.

© REUTERS / ALBERT GEA كلمة واحدة رد بها ميسي على إهانة بيليه

تواضع وفريق رائع









وفي حواره مع صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية ، أكد رونالدو، أن التواضع يسيطر على لاعبي يوفنتوس، إذ يريد الجميع الفوز، وأنهم أفضل مجموعة لعب معها في التاريخ، مشيرا إلى أن يوفنتوس أكثر من مجرد فريق".

مواجهة ريال مدريد





أوضح الدون البرتغالي، أن ناديه السابق ريال مدريد بات من الماضي بالنسبة له، مؤكدا أنه يريد الفوز مع يوفنتوس فقط، وأنه سيبذل قصارى جهده حال الصدام مع فريقه السابق".

صفقات جديدة

أضاف رونالدو: "يوفنتوس لا يحتاج إلى ضم لاعبين جدد سوى البرازيلي مارسيلو، نحن نفتح الباب أمام اللاعبين المميزين".

افتقاد ميسي

قال كريستيان رونالدو، إنه يفتقد غريمه السابق ليونيل ميسي، مؤكدا لقد لعبت في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال، بينما هو لا يزال في إسبانيا، ربما هو يحتاج لي أكثر.

وختم كريستيانو حديثه بقوله "بالنسبة لي، الحياة عبارة عن مجموعة تحديات، أتمنى أن يأتي ليونيل ميسي إلى إيطاليا، البرغوث لاعب رائع وجيد".

صحف إيطاليا

شغل حوار رونالدو مع لاجازيتا ديللو سبورت بال الصحف الإيطالية، حيث تصدر الصفحة الأولى في جميع الصحف.

توتو سبورت

تصدر كريستيانو رونالدو الصفحة الأول للصحيفة حيث كتبت: "كريستيانو يقول: في يوفنتوس نحن عائلة مختلفة تماما عن ريال مدريد. لقد أدركت بالفعل أنه لا يمكنك هنا الخسارة أمام إنتر وتورينو.. على ميسي قبول التحدي والقدوم إلى إيطاليا".

كوريري ديللو سبورت

أما صحيفة كوريري فأخذت منحا آخر حيث قالت، "كريستيانو رونالدو يتحدث لأول مرة.. خطاب الملك: دوري الأبطال يجب أن يكون حلما، ولكن ليس هاجسًا، يوفنتوس عائلة حقيقية، لم أخف أبدا من ميسي، لقد فزت بكل بطولة، ويجب أن يأتي إلى إيطاليا".