رونالدو يوجه طلبا إلى ميسي... ويكشف سرا عن مارسيلو وريال مدريد

وانضم النجم الأرجنتيني كريستيانو رونالدو، الصيف الماضي، إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد، في صفقة هزت عالم كرة القدم.
أوضح الدون البرتغالي، أن ناديه السابق ريال مدريد بات من الماضي بالنسبة له، مؤكدا أنه يريد الفوز مع يوفنتوس فقط، وأنه سيبذل قصارى جهده حال الصدام مع فريقه السابق".
صفقات جديدة
أضاف رونالدو: "يوفنتوس لا يحتاج إلى ضم لاعبين جدد سوى البرازيلي مارسيلو، نحن نفتح الباب أمام اللاعبين المميزين".
افتقاد ميسي
قال كريستيان رونالدو، إنه يفتقد غريمه السابق ليونيل ميسي، مؤكدا لقد لعبت في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال، بينما هو لا يزال في إسبانيا، ربما هو يحتاج لي أكثر.
Sulla #Gazzetta in edicola:— LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨
⚽️ #CR7 chiama #Messi! #Ronaldo, intervista a tutto campo ⚽️ #Milan, europari. Leo: "Niente Ibra, ma…" 💥 #Superclasico infinito! La #Libertadores al #RiverPlate ⚠️ #Icardi al Bernabeu, imbarazzo #Inter. E… molto altro! pic.twitter.com/vosPdiMyaq
تصدر كريستيانو رونالدو الصفحة الأول للصحيفة حيث كتبت: "كريستيانو يقول: في يوفنتوس نحن عائلة مختلفة تماما عن ريال مدريد. لقد أدركت بالفعل أنه لا يمكنك هنا الخسارة أمام إنتر وتورينو.. على ميسي قبول التحدي والقدوم إلى إيطاليا".
La prima pagina di #Tuttosport ⤵️ pic.twitter.com/YuckjwhKt5— Tuttosport (@tuttosport) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨
أما صحيفة كوريري فأخذت منحا آخر حيث قالت، "كريستيانو رونالدو يتحدث لأول مرة.. خطاب الملك: دوري الأبطال يجب أن يكون حلما، ولكن ليس هاجسًا، يوفنتوس عائلة حقيقية، لم أخف أبدا من ميسي، لقد فزت بكل بطولة، ويجب أن يأتي إلى إيطاليا".
Ecco la #primapagina del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola ⤵️ pic.twitter.com/RXzYmwnZXh— Corriere dello Sport (@CorSport) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨
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