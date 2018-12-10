تسجيل
13:33 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    كريستيانو رونالدو

    رونالدو يوجه طلبا إلى ميسي... ويكشف سرا عن مارسيلو وريال مدريد

    © AP Photo / Martin Rickett
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 10

    أجرى الأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو، لأول مرة، حوارا مع إحدى الصحف الإيطالية والذي كشف فيه الكثير عن ماضيه مع ريال مدريد، وحاضره مع يوفنتوس، كما طالب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالتحدي.

    وانضم النجم الأرجنتيني كريستيانو رونالدو، الصيف الماضي، إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد، في صفقة هزت عالم كرة القدم.

    ليونيل ميسي خلال مباراة إسبانيول
    © REUTERS / ALBERT GEA
    كلمة واحدة رد بها ميسي على إهانة بيليه

    تواضع وفريق رائع

    وفي حواره مع صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، أكد رونالدو، أن التواضع يسيطر على لاعبي يوفنتوس، إذ يريد الجميع الفوز، وأنهم أفضل مجموعة لعب معها في التاريخ، مشيرا إلى أن يوفنتوس أكثر من مجرد فريق".

    مواجهة ريال مدريد

    أوضح الدون البرتغالي، أن ناديه السابق ريال مدريد بات من الماضي بالنسبة له، مؤكدا أنه يريد الفوز مع يوفنتوس فقط، وأنه سيبذل قصارى جهده حال الصدام مع فريقه السابق".

    صفقات جديدة

    أضاف رونالدو: "يوفنتوس لا يحتاج إلى ضم لاعبين جدد سوى البرازيلي مارسيلو، نحن نفتح الباب أمام اللاعبين المميزين".

    افتقاد ميسي

    قال كريستيان رونالدو، إنه يفتقد غريمه السابق ليونيل ميسي، مؤكدا لقد لعبت في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال، بينما هو لا يزال في إسبانيا، ربما هو يحتاج لي أكثر.

    وختم كريستيانو حديثه بقوله "بالنسبة لي، الحياة عبارة عن مجموعة تحديات، أتمنى أن يأتي ليونيل ميسي إلى إيطاليا، البرغوث لاعب رائع وجيد".

     

     

    صحف إيطاليا
    شغل حوار رونالدو مع لاجازيتا ديللو سبورت بال الصحف الإيطالية، حيث تصدر الصفحة الأولى في جميع الصحف.

     

    توتو سبورت

     

    تصدر كريستيانو رونالدو الصفحة الأول للصحيفة حيث كتبت: "كريستيانو يقول: في يوفنتوس نحن عائلة مختلفة تماما عن ريال مدريد. لقد أدركت بالفعل أنه لا يمكنك هنا الخسارة أمام إنتر وتورينو.. على ميسي قبول التحدي والقدوم إلى إيطاليا".

    كوريري ديللو سبورت

    أما صحيفة كوريري فأخذت منحا آخر حيث قالت، "كريستيانو رونالدو يتحدث لأول مرة.. خطاب الملك: دوري الأبطال يجب أن يكون حلما، ولكن ليس هاجسًا، يوفنتوس عائلة حقيقية، لم أخف أبدا من ميسي، لقد فزت بكل بطولة، ويجب أن يأتي إلى إيطاليا".

    انظر أيضا:

    بالفيديو... ظهور "كريستيانو رونالدو" جديد في ريال مدريد
    كريستيانو رونالدو يحقق رقما قياسيا للمرة الأولى منذ 60 عاما
    كريستيانو رونالدو يطلب الزواج من صديقته جورجينا رودريغز (صور)
    كريستيانو رونالدو يهزم سيلينا غوميز ويخطف منها ذلك اللقب
    تعليق جديد من كريستيانو رونالدو على اتهامه بالاغتصاب
    الكلمات الدلالية:
    مارسيلو, أخبار يوفنتوس, ميسي, أخبار ريال مدريد, أخبار كريستيانو رونالدو, يوفنتوس, ريال مدريد, ميسي, مارسيلو, كريستيانو رونالدو, إيطاليا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتاة على شاطئ منتجع فاراديرو في كوبا
    أفضل شواطئ العالم لعام 2018
    سيدي الرئيس! الروس هم السترات الصفراء!
    سيدي الرئيس! الروس هم "السترات الصفراء"!
    مشروع الطاقة الشمسية 2030 السعودي
    مشروع "الطاقة الشمسية 2030" السعودي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك