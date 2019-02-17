محمد صلاح ينشر المصادر الأربعة لتغيير الأمم والشعوب

نشر اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، صورة تتحدث عن المصادر الأربعة لتغيير أمة أو شعب.

وشارك محمد صلاح جماهيره عبر "Story" موقع "إنستغرام" بحسابه الشخصي، صورة من كتاب "القواعد الذهبية" لنابليون هيل، والتي تكشف عن التحكم بأربعة مصادر وكيف يمكن أن يغير ذلك مُثُل شعب وأمة".

وجاء في نص الصفحة التي شاركها صلاح ، أن "العقل أشبه بأرض خصبة حيث تنتج محصولا على حسب نوع الغلة التى بذرتها فيها، أي من خلال الانطباعات الحسية التي وصلت العقل".

وتابع الكاتب:"بالتحكم في أربعة مصادر، يمكن تغيير مثل أمة أو شعب تغييرا جذريا، أو حتى استبدالها بُمثُل أخرى، وذلك في جيل واحد، وهذه المصادر الأربعة هي: تعاليم المنزل، تعاليم دار العبادة، وتعاليم المدرسة، وأخيرا الجرائد والمجلات والكتب".

حديث محمد صلاح عن مصادر القوة الأربع لتغيير أمة أو شعب pic.twitter.com/W2CpKxV10t — sooonews (@sooonews) ١٧ فبراير ٢٠١٩

وبحسب الكتاب، فإن "من خلال تلك المصادر الأربعة، يمكن أن تصب أي مُثُل أو فكرة في عقل الطفل صبا، وبشكل يتعذر إزالته بحيث يكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، محوها أو تغييرها فيما بعد".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها محمد صلاح صورا تظهر مطالعته للكتب.